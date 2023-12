Come è consuetudine in questo periodo dell’anno dal 2005, sono stati presentati i World Car Awards, i rinomati riconoscimenti che premiano le migliori auto del mondo.

Tradizionalmente, i premi vengono consegnati nel corso di una cerimonia che si tiene il giorno che precede l’apertura del Salone Internazionale dell’Auto di New York. Oggi c’è una vincitrice assoluta, è la Hyundai IONIQ 6. La giuria internazionale, composta da 100 giornalisti provenienti da 32 paesi diversi, le ha consegnato il premio come migliore auto del mondo. Tra le altre cose Hyundai è anche una delle case automobilistiche che più di tutte vende a livello internazionale e questo permette di ottenere anche buoni pezzi usati e garantiti come quelli di ovoko.it. Ritornando a noi, IONIQ 6 è riuscita a prevalere in altre due categorie: Best Electric Car in the World e Best Car Design in the World.

La regina del 2023

IONIQ 6 è riuscita ad essere la più votata in tre delle sei sezioni esistenti. Un’impresa spettacolare che, però, era già stata compiuta dal suo predecessore, la IONIQ 5. Anche il modello precedente vinse i tre trofei che oggi si è accaparrata la 6 a dimostrazione del lavoro che Hyundai ha fatto sulle sue auto. Prima di Hyundai a vincere nel 2021 era stata la Volkswagen con la ID.4, mentre nel 2020 la favorita era stata Kia Telluride e nel 2019 la Jaguar I-Pace. Come nel 2022, cinque dei sei premi sono stati assegnati ad auto 100% elettriche.

Le auto scelte in queste categorie sono state in vendita in almeno due mercati principali (Cina, Europa, India, Giappone, Corea, America Latina, Stati Uniti) in due o più continenti. Il periodo di riferimento è dal 1° gennaio 2022 al 30 marzo 2023. Inoltre, tra i requisiti per aggiudicarsi il premio assoluto c’era una produzione minima di 10mila unità all’anno per modello.

Le caratteristiche della IONIQ 6

La IONIQ 6 è il secondo modello elettrico di Hyundai. È costruita sulla piattaforma elettrica Global Modular Platform (E-GMP), la stessa che alimenta la IONIQ 5. La IONIQ 6 ha degli esterni molto diversi e audaci, però, rispetto alla versione 5. Ha un design molto più aerodinamico e possiede un coefficiente di resistenza all’aria di appena 0,21.

Le sue linee semplici offrono una grande efficienza energetica. Pertanto, questa berlina a quattro porte può percorrere fino a 614 chilometri con una sola ricarica. La capacità di ricarica ultra rapida consente di ricaricarla dal 10 all’80% in 18 minuti.

In Italia è disponibile in tre diverse opzioni: 151 CV e propulsione posteriore, associata a una capacità della batteria di 53 kWh con la quale produce 429 km di autonomia; 228 CV con la batteria da 77,4 kWh, capace di offrire ben 614 km di autonomia; e 325 CV con trazione integrale e la stessa batteria da 77,4 kWh, in cui l’autonomia si riduce a 519 km.

La migliore auto di lusso del mondo 2023

La Lucid Air è la prima auto prodotta dall’azienda americana Lucid Motors, precedentemente nota come Atieva. Questa spettacolare berlina dall’aspetto futuristico è elettrica al 100% ed è un’ottima scelta per chi cerca il lusso più squisito nell’abitacolo di un veicolo. Sicuramente un potente rivale della Tesla Model S, già in commercio in Europa. Sono disponibili 4 versioni (Pure, Touring, Grand Touring e Sapphire) con diverse motorizzazioni. Uno dei grandi vantaggi dei modelli Lucid Air è che si può ricaricare fino a 32 chilometri al minuto quando si mette in carica in un punto di ricarica rapida e questo permette, quindi, di ottenere ben 480 chilometri in soli 20 minuti.

La migliore auto ad alte prestazioni del mondo 2023

È la Kia EV6 GT. La variante Gran Turismo della Kia EV6 è l’auto più veloce che il marchio sudcoreano abbia mai realizzato. Il SUV 100% elettrico presenta un allestimento speciale, un look spiccatamente sportivo grazie alle linee aggressive del suo design e ai dettagli esclusivi. Misura 4,69 metri di lunghezza e quasi 1,90 metri di larghezza. Il suo prezzo nel mercato spagnolo parte da 75mila euro.

Indubbiamente, le sue prestazioni sono spettacolari. I suoi 585 CV e 740 Nm di coppia le consentono di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi. Un valore molto performante se consideriamo che alla Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ servono ben 3,9 secondi per raggiungere i 100 km/h da ferma. Inoltre, la velocità massima di questa potente Kia è di 260 km/h.

Per quanto riguarda l’autonomia, può percorrere fino a 424 km con una sola carica. Per completare il quadro, offre una tecnologia di ricarica ultrarapida da 800 V ed è compatibile con caricabatterie ultraveloci fino a 250 kW. La sua batteria da 77,4 kWh recupera dal 10 all’80% in soli 18 minuti.

La migliore city car del mondo 2023

Si tratta della rinnovata C3 di Citroën. È un’auto economica dalle dimensioni molto compatte, con una lunghezza di quasi 4 metri, una larghezza di 1,75 metri e un’altezza di 1,47 metri. Inoltre, ha un passo di 2,54 metri, che le consente uno spazio più che decente per i tre occupanti dei sedili posteriori, oltre a una capacità del bagagliaio di almeno 300 litri.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la C3 monta l’efficiente diesel 1.5 BlueHDi da 100 CV e due motorizzazioni benzina da 1.2 PureTech, nelle versioni da 83 e 110 CV, quest’ultimo con il pratico cambio automatico EAT6 a sei rapporti. Entrambe le motorizzazioni si distinguono per i bassi consumi, con una media omologata che oscilla tra i 4,2 e i 5,9 l/100 km. Tutti questi aspetti aiutano a comprendere il suo successo nel competitivo segmento delle utility.