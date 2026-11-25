Il Consiglio Regionale di Sanità e Assistenza (CO.RE.SA.) della Regione Piemonte avvia una nuova fase di attività, con l’obiettivo di rafforzare il proprio ruolo consultivo e propositivo a supporto delle politiche sanitarie e socio-assistenziali regionali.

Come condiviso nel corso della riunione del Consiglio, particolare attenzione sarà dedicata all’organizzazione e allo sviluppo delle attività delle diverse commissioni che a breve verranno formate. Queste ultime saranno in grado di offrire un contributo concreto grazie alle competenze ed esperienze professionali dei vari componenti.

Tra le principali priorità del CO.RE.SA. vi sarà il tema delle Case della Comunità, elemento centrale del processo di riorganizzazione dell’assistenza territoriale e del rafforzamento dell’integrazione tra i servizi sanitari e socio-assistenziali.

Il Consiglio intende mettere a disposizione le proprie competenze attraverso pareri tecnici, approfondimenti e proposte, con l’obiettivo di supportare e valorizzare quanto è stato realizzato fino a oggi e contribuire concretamente alle ulteriori attività e agli sviluppi futuri.

L’attenzione sarà rivolta, in particolare, alla piena valorizzazione delle strutture, alla loro funzionalità organizzativa, all’integrazione con i servizi territoriali e alla capacità di rispondere in modo efficace ai bisogni dei cittadini.

«La nuova sanità territoriale che stiamo costruendo – dichiara l’assessore alla Sanità, Federico Riboldi – ha bisogno non soltanto di investimenti e strutture, ma anche di competenze, confronto e capacità di ascolto. In questo percorso il CO.RE.SA. può offrire un contributo prezioso, mettendo a disposizione della Regione l’esperienza dei propri componenti e proposte concrete per migliorare l’organizzazione dei servizi. Penso in particolare alle Case della Comunità, che devono diventare punti di riferimento pienamente operativi e integrati con il territorio, capaci di rispondere ai reali bisogni di salute dei cittadini. Ringrazio il presidente Giraudo, il vicepresidente Ruà e tutti i componenti del Consiglio per l’impegno e la disponibilità a collaborare».

«Il nostro obiettivo – dichiarano il presidente Davide Giraudo e il neonominato vicepresidente del CO.RE.SA. Riccardo Ruà – è mettere a disposizione della Regione Piemonte un contributo tecnico e professionale concreto, capace di accompagnare le scelte e i processi di sviluppo della sanità territoriale. Le Case della Comunità rappresentano una delle sfide più importanti per il futuro dell’assistenza: intendiamo supportare quanto è stato fatto e quanto ancora sarà realizzato, offrendo pareri e proposte che possano contribuire a renderle sempre più funzionali e rispondenti alle esigenze dei cittadini».

Il CO.RE.SA. conferma così il proprio impegno a favore di una sanità piemontese sempre più integrata, innovativa, accessibile e vicina ai cittadini.