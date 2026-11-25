LILT Virtus Alessandria Pallavolo Under 17 secondo posto consolidato

LILT Virtus Alessandria 3 – 1 Derthona Volley 18-25 | 25-19 | 25-14 | 25-9

Falsa partenza per la Under 17 di coach Paolo Martino, che cede il primo set al Derthona senza riuscire a esprimere al meglio il proprio gioco e senza mai entrare nel vivo del gioco.

Ma a partire dalla seconda frazione di gioco sono state brave le alessandrine a reagire e lo staff tecnico ad apportare i giusti accorgimenti. Dal secondo set in avanti la Virtus cambia passo, prende progressivamente il controllo della partita e conquista tre punti importantissimi.

Un girone di andata da incorniciare!

Cinque vittorie in sei partite, 15 punti frutto di 16 set vinti e 4 persi e 472 punti messi a segno e 328 subiti un ottimo score che sancisce un meritatissimo secondo posto alle spalle del team Novi Blu, con quattro punti di vantaggio su Pozzolo.

“Un bilancio positivo che premia il lavoro svolto finora e la continuità dei risultati, ma che non deve far abbassare la guardia e l’attenzione.” – questi i commenti in casa Virtus – “Assolutamente nulla è ancora deciso perché siamo solo a metà strada e il percorso verso la qualificazione alla seconda fase è ancora lungo. Dovremo mantenere altissima la concentrazione, affrontando ogni partita con la stessa determinazione, consapevoli che ogni singolo set potrebbe rivelarsi decisivo per il piazzamento finale. Per ora godiamoci quanto fatto finora, ma continueremo a lavorare e a guardare avanti, una partita alla volta.”

LILT Virtus Alessandria Pallavolo Under 19 molto più di quello che dice il risultato

LILT Virtus Alessandria 0 – 3 Occimiano 23-25 | 24-26 | 16-25

Un risultato che non rende assolutamente giustizia alla prestazione delle Under 19 Virtus, protagoniste di una grande partita contro la seconda forza del girone. I parziali dei primi due set raccontano bene quanto sia stato combattuto l’incontro. Nel secondo, in particolare, le alessandrine hanno avuto anche la possibilità di aggiudicarcelo sul 24-23. Peccato, perché conquistare quel set avrebbe potuto cambiare l’andamento della partita.

È questa la strada da seguire

“Al di là del risultato, la prestazione ci conferma che stiamo lavorando bene” – dichiara il Presidente Riccardo Romaniello – “e che il lavoro in palestra sta dando i suoi frutti. Le difficoltà non mancano e lo sappiamo bene: affrontiamo un campionato di alto livello con una squadra giovanissima, composta in buona parte da ragazze sottoquota e con un roster numericamente ridotto. Ma è proprio per questo che una prestazione come quella di domenica assume ancora più valore. Dobbiamo fare tesoro di quanto visto in campo, continuare a lavorare e affrontare ogni incontro con la stessa concentrazione, determinazione e convinzione. Se sapremo giocare sempre con questo atteggiamento, siamo convinti che anche in un campionato così difficile potremo toglierci delle belle soddisfazioni.”

Un plauso alle ragazze e al coach Marcello Ferrari, questa volta il risultato non premia, ma la prestazione merita un applauso!

LILT Virtus Alessandria Pallavolo U19 CSI una vittoria di carattere

LILT Virtus Alessandria 3 – 2 Volley Sale 28-26 | 23-25 | 25-21 | 22-25 | 15-7

Una battaglia dal primo all’ultimo pallone, cinque set combattutissimi e una vittoria conquistata con carattere, determinazione e voglia di non arrendersi mai. Una partita vissuta punto a punto, con continui cambi di inerzia e un tie-break al cardiopalma chiuso con un perentorio 15-7.

Grandissima prestazione delle ragazze alessandrine, che hanno saputo reagire alle difficoltà e continuare a crederci fino all’ultimo punto. Una vittoria che vale ben più dei due punti conquistati e che potrebbe rappresentare una vera svolta della stagione, soprattutto sotto il profilo del morale e della fiducia.

Complimenti a Coach Marco Pizzo

“Un plauso particolare al nostro coach” – nelle dichiarazioni societarie a fine partita – “bravo a mantenere lucidità per tutta la durata dell’incontro, anche nei momenti più delicati, guidando le ragazze verso un risultato davvero importante.”

Degna di nota la splendida cornice di pubblico, che ha accompagnato e incitato le ragazze per tutto l’incontro, soffrendo insieme a loro fino alla bellissima esultanza finale.