ore 17:00 al Pala San Bernardo di Castellamonte (Torino) si svolgerà l’edizione 2026 di “Piemonte Awards Baseball e Softball”, cerimonia di premiazione durante la quale verranno consegnati i riconoscimenti alle associazioni sportive e agli atleti che si sono distinti durante la stagione agonistica appena conclusa. Sabato 21 novembre a partire dellel Pala San Bernardo di Castellamonte (Torino) si svolgerà l’edizione 2026 di “Piemonte Awards Baseball e Softball”, cerimonia di premiazione durante la quale verranno consegnati i riconoscimenti alle associazioni sportive e agli atleti che si sono distinti durante la stagione agonistica appena conclusa. E’ il primo evento organizzato dal neo eletto Comitato Regionale Piemonte, che si avvale della collaborazione dell’Asd Canavese Academy.

Per l’occasione hanno già confermato la loro presenza Paolo Bongioanni assessore allo sport della Regione Piemonte, il presidente Marco Mazzieri ed i consiglieri federali della FIBS Sabrina Olivero e Marco Mannucci, il sindaco Pasquale Mario Mazza e l’assessore allo sport Claudio Bethaz del Comune di Castellamonte, ente che patrocina l’evento.

Saranno premiati fra gli altri anche gli atleti che oggi vestono la maglia azzurra delle Nazionali d’Élite di Baseball e di Softball come Marco Artitzu, Williams Wong e Laura Vigna, ma non solo durante la serata verranno assegnati riconoscimenti anche ad autorità civili, militari e ad alcuni giornalisti.

La manifestazione si chiuderà con l’assegnazione del premio “Defender” alla società che si è maggiormente distinta nel corso della stagione 2026.