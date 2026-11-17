Riconoscere tempestivamente i segnali di disagio, vulnerabilità e rischio rappresenta uno degli strumenti più efficaci per proteggere bambini e adolescenti da situazioni di maltrattamento e abuso. Con questo obiettivo, il 21 novembre, dalle ore 15.00 alle 18.30, la Sala del Carroccio in Campidoglio ospiterà il Corso di formazione e informazione “Maltrattamento e abusi sui minori”, un appuntamento rivolto a insegnanti, professionisti sanitari, operatori sociali e realtà del Terzo Settore impegnati nella tutela dell’infanzia.

Nel corso dell’incontro, rappresentanti delle istituzioni, della ricerca scientifica e delle professioni impegnate nella tutela dei minori, approfondiranno una delle sfide più delicate che interessano la società contemporanea: la prevenzione e il contrasto dei maltrattamenti e degli abusi sui bambini e sugli adolescenti. L’iniziativa offrirà un’importante occasione di aggiornamento e approfondimento multidisciplinare, favorendo il dialogo tra competenze ed esperienze diverse.

Promosso dalla Fondazione Gaia Masciotta e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), organizzato dall’Istituto per la Ricerca e l’Innovazione Biomedica (IRIB) del CNR di Catania, in collaborazione con la Rai, la Presidenza dell’Assemblea Capitolina e la Garante per l’infanzia e l’adolescenza di Roma Capitale, il corso si svolge all’indomani della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza, celebrata il 20 novembre in ricordo dell’approvazione della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia.

Media partner dell’evento sono Rai Sport e il Quotidiano di Sicilia.

“È noto che la maggior parte dei casi di maltrattamento e abuso sui minori rimane sommersa e non viene denunciata. Le motivazioni sono molteplici e, tra queste, vi è il fatto che coloro che per ragioni professionali, operano quotidianamente a contatto con i minori non sempre sono adeguatamente formati a riconoscere i primi segnali di disagio e vulnerabilità”, spiega Enrico Parano responsabile della sede CNR-IRIB di Catania. “Il corso intende fornire strumenti utili a intercettare precocemente questi segnali, approfondendo al tempo stesso le procedure di tutela, e prevenzione e segnalazione. Attraverso gli interventi di autorevoli esperti verranno esaminate le diverse forme di abuso e maltrattamento, offrendo indicazioni concrete per individuarne i principali “indicatori di allarme”. “Inoltre – continua Enrico Parano – verranno presentate le evidenze scientifiche relative all’impatto degli abusi sul DNA delle vittime, emerse nell’ambito del progetto multidisciplinare del CNR-IRIB di Catania. Un progetto che unisce e integra ricerca scientifica, attività clinica e terza missione”.

Dopo l’introduzione di Simona Masciotta, presidente della Fondazione Gaia Masciotta, seguiranno i saluti istituzionali del Sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri, della presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza di Roma Capitale Iside Castagnola e della presidente regionale dell’Associazione Nazionale Presidi Lazio Cristina Costarelli. Il corso entrerà quindi nel vivo delle tematiche formative, educative e sociali legate alla tutela dei minori.

Il programma si articolerà in due sessioni, moderate rispettivamente da Adriana Pannitteri, giornalista Rai, e Giovanni Pioggia, responsabile CNR – IRIB Messina.

La prima sessione, al via alle ore 15.30, affronterà i principali aspetti legati alla prevenzione e alla tutela dei minori. Lidia Salerno, presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, analizzerà gli aspetti giuridici e le procedure di segnalazione; Iside Castagnola interverrà sul tema della dignità e della sicurezza del minore; Ivano Gabrielli, dirigente superiore della Polizia Postale e delle Comunicazioni, farà il punto sull’adescamento online; Paolo Siani, già vicepresidente della Commissione bicamerale infanzia e adolescenza, approfondirà i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo; Enrico Parano, responsabile CNR-IRIB Catania, illustrerà gli effetti biologici della violenza sul DNA; infine Francesca Romana Lenzi, ordinaria di Sociologia generale presso l’Università di Roma Foro Italico, inquadrerà il maltrattamento infantile come fenomeno sociale.

La seconda sessione sarà dedicata alle diverse forme di violenza e alle risposte offerte dal territorio e dalle reti di protezione. Interverranno Federica Giannotta di Terre des Hommes Italia, con i risultati dell’indagine nazionale sul maltrattamento infantile; Vito Pavone, direttore della Clinica ortopedica dell’Università di Catania, sul tema del maltrattamento fisico; Rino Agostiniani, presidente della Società Italiana di Pediatria, che affronterà il fenomeno della trascuratezza infantile; la psicologa e psicoterapeuta Virginia Ciaravolo, che approfondirà il tema degli abusi psicologici e della violenza assistita; Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno Infantile dell’ARNAS Garibaldi di Catania, che illustrerà l’esperienza del Centro T.I.M.MI, struttura dedicata alla prevenzione, alla diagnosi, alla tutela e alla cura dei minori vittime di abuso; Chiara Griffini, presidente del Servizio nazionale tutela minori della CEI, che parlerà della tutela dei minori e degli adulti vulnerabili nella Chiesa italiana; infine Olivia Pagano, referente del CISMAI Lazio, che illustrerà il ruolo dell’associazione a sostegno dei minori e delle famiglie fragili.