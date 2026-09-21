Torino si illumina di rosso: inizia la settimana del nuovo Molino di CasaOz

Torino, 21 settembre 2026 – Torino si è illuminata di rosso per accompagnare la nascita di un nuovo luogo dedicato alla Cura, alla relazione e alla comunità.

Nella serata di ieri, domenica 20 settembre, la Mole Antonelliana, il Ponte Balbis e il Ponte Isabella si sono tinti di rosso, il colore che da sempre identifica CasaOz e che oggi caratterizza anche le mura del Molino di CasaOZ, il nuovo spazio di FondazioneOz che sorge a pochi passi da , sulle rive del Po.

Un’immagine simbolica che unisce idealmente la città a un progetto nato dal recupero di un edificio storico: circa 1.000 metri quadrati restituiti alla comunità e destinati ad ampliare gli spazi e le attività di FondazioneOz per bambini, ragazzi, giovani e famiglie che vivono situazioni di malattia, disabilità e fragilità.

Il Molino ospiterà attività educative e formative, percorsi di socialità e autonomia, spazi dedicati alla cucina e alla convivialità, oltre a progettualità rivolte a bisogni specifici di adolescenti e giovani.

Il rosso che ieri sera ha illuminato tre luoghi simbolo di Torino è lo stesso rosso che accoglie chi arriva al Molino: un colore che diventa così un segno di continuità tra la storia di CasaOz e questa nuova tappa del suo percorso.

Domenica 20 settembre è stato anche il primo momento per portare idealmente il Molino fuori dai suoi confini e dentro la città. Ora sarà la città a poter entrare nel Molino: sabato 26 settembre, dalle 15 alle 19, il nuovo spazio aprirà le sue porte alla cittadinanza, con un pomeriggio di iniziative, incontri e momenti di festa per conoscere da vicino il progetto, gli spazi e le attività di FondazioneOz.