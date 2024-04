Ippodromo di Vinovo: sette corse per concludere il mese al top

Aprile è da sempre un mese chiave nella stagione dell’Ippodromo di Vinovo e sta per chiudersi in pista con un’altra domenica di corse, il 28. Saranno sette, a partire dalle 14:55. Centrale di giornata sarà il Premio Piante Fiorite, un miglio dedicato a cavalli anziani. Dall’esterno dello schieramento allo start partirà Ciel Joyeuse, allievo di Andrea Guzzinati che non ha avuto fortuna nella sua ultima trasferta francese, ma in precedenza sulla pista di casa ha fatto faville. All’Ippodromo di Vinovo sette corse, c’è interesse per la prestazione di Click Star Light, con alle guide il suo proprietario Jonathan Benfenati, soggetto che potrebbe tentare la fuga fin dai primi metri. Attenzione però anche a D Day As, con Santo Mollo e al gioiellino di Edoardo Loccisano, Zodiac Dany Grif, che ha già messo in bacheca ben 19 vittorie in carriera.

Nel sotto clou, il Premio Glicine, la scuderia Warriors presenta Fiandra Si che scatterà al palo con Simone Mollo e Faymonville St con Santino Mollo, vera favorita della corsa. Fragola Di No, reduce da una rottura, nell’occasione sarà con Marco Stefani, ma da vedere c’è anche Faharajah One, pupilla di Francesco Di Stefano e Silvia De Andrea.

Michele Bechis invece avrà il compito di cercare la prima vittoria in carriera per Floris Day Bar, figlia di Love You e Oasis Dream (di proprietà degli zii), nella corsa riservata ai gentlemen. Sulla sua strada troverà Stefano Manzato con Fujko Mec e Federica Rovida con la sua Firework Pink. Per tutta la giornata saranno attivi sia il ristorante panoramico cosi come i due bar. Come sempre ingresso gratuito e libero per tutti.