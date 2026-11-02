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La settimana di GRANTORINO

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GRANTORINO - TNA San Mauro 97-66

U17 Eccellenza | GRANTORINO batte TNA San Mauro e torna a vincere

Nella sesta giornata d’andata del campionato Under 17 Eccellenza i gialloblù superano TNA San Mauro con il punteggio di 97-66 e ritrovano il feeling con la vittoria. Tra i ragazzi di coach Sorci serata brillante per Gaido (21 punti, 14 rimbalzi), in doppia cifra anche Taricco (17), Zenuni e Ursi (13).

GRANTORINO parte bene e già nel primo quarto mette un po’ di spazio tra sé e gli ospiti, chiudendo il primo quarto sul 25-13. Il trend non cambia nel secondo periodo, con i gialloblù che restano avanti e vanno all’intervallo sul 54-32. Al rientro in campo gli ospiti trovano fluidità in attacco e chiudono il margine fino al -15.

GRANTORINO risponde prontamente e allunga sul +20 di fine terzo quarto, prima di dilagare nell’ultimo periodo e conquistare i due punti sul 97-66.

I ragazzi di coach Sorci torneranno in campo sabato 7 novembre per la sfida contro Collegno Basket che chiuderà il girone d’andata. Appuntamento al Palaeinaudi con palla a due alle 19:00.

U19Eccellenza | GRANTORINO attesa al big match contro Derthona

opo aver chiuso il girone d’andata in testa, l’U19 Eccellenza tornerà al Palaeinaudi per il match di ritorno contro Derthona Basket. La sfida con i corregionali si preannuncia spettacolare: nella trasferta d’inizio campionato i gialloblù superarono l’ex Zumstein e compagni all’overtime per 88-94, conquistando un successo finora decisivo per conservare la leadership del girone. Per i ragazzi di coach Comazzi palla a due oggi, lunedì 2 novembre alle 19:00 sul parquet del Palaeinaudi.

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