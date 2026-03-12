Nuovo appuntamento per la sezione Altri Percorsi della Stagione del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo: mercoledì 8 aprile alle 21 va in scena “Seconda classe”, spettacolo di Controcanto Collettivo, con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca. Idea e regia Clara Sancricca, assistente alla regia Elena Contrino, scenografia Michelle Paoli, disegno luci Martin Emanuel Palma, costumi Moris Verdiani, produzione Teatro Stabile dell’Umbria

“Un’indagine sul tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività – spiegano gli artisti – Siamo talmente immersi nel paradosso che alcuni hanno tanto e altri pochissimo o anche niente che saremmo pronti ad allibirci (taluni persino ad allarmarsi) di una sua possibile scomparsa. Questa secolare abitudine all’ingiustizia ha fatto in modo che allo sforzo di sradicarla (che pure storicamente è esistito in buone teorie e spesso cattive pratiche) si sia preferito il tentativo di abitarla e, possibilmente, cavalcarla, ciascuno secondo i propri mezzi, gradini e possibilità.

Il privilegio, insomma, per restare tale, deve essere esclusivo – ovvero escludente – e pertanto riservato a pochi. La prima classe esiste in funzione della seconda e senza la seconda non avrebbe un parametro per la propria ricchezza, perché il vero contenuto della ricchezza sembra essere prima di tutto la certezza – e l’inspiegabile sollievo che ne deriva – che altri abbiano meno”.

