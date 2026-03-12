Cultura e Società

La sezione Altri Percorsi della stagione del Teatro Alfieri continua con “Seconda classe”

Foto di CronacaTorino CronacaTorino11 secondi fa
0 minuto di lettura
Teatro Alfieri di Asti Controcanto Collettivo
Paola Pulli

Nuovo appuntamento per la sezione Altri Percorsi della Stagione del Teatro Alfieri, realizzata dal Comune di Asti in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo: mercoledì 8 aprile alle 21 va in scena “Seconda classe”, spettacolo di Controcanto Collettivo, con Federico Cianciaruso, Riccardo Finocchio, Martina Giovanetti, Andrea Mammarella, Emanuele Pilonero, Clara Sancricca. Idea e regia Clara Sancricca, assistente alla regia Elena Contrino, scenografia Michelle Paoli, disegno luci Martin Emanuel Palma, costumi Moris Verdiani, produzione Teatro Stabile dell’Umbria

“Un’indagine sul tema della ricchezza, del lusso e della sua esclusività – spiegano gli artisti –  Siamo talmente immersi nel paradosso che alcuni hanno tanto e altri pochissimo o anche niente che saremmo pronti ad allibirci (taluni persino ad allarmarsi) di una sua possibile scomparsa. Questa secolare abitudine all’ingiustizia ha fatto in modo che allo sforzo di sradicarla (che pure storicamente è esistito in buone teorie e spesso cattive pratiche) si sia preferito il tentativo di abitarla e, possibilmente, cavalcarla, ciascuno secondo i propri mezzi, gradini e possibilità.

Il privilegio, insomma, per restare tale, deve essere esclusivo – ovvero escludente – e pertanto riservato a pochi. La prima classe esiste in funzione della seconda e senza la seconda non avrebbe un parametro per la propria ricchezza, perché il vero contenuto della ricchezza sembra essere prima di tutto la certezza – e l’inspiegabile sollievo che ne deriva – che altri abbiano meno”.

Info 0141.399057 – Teatro Alfieri di Asti

Foto di CronacaTorino CronacaTorino11 secondi fa
0 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Sabati dedicati ai bambini

Tornano i sabati dedicati ai bambini

Febbraio 2024 11:38
Astimusica

Astimusica: la 27esima edizione in Piazza Alfieri

Giugno 2024 11:02
Il Salotto della Cicala

Applausi per il concerto di apertura de “Il Salotto della Cicala”

Marzo 2024 10:26
ultimo mercato antiquariato cherasco 2025

L’ultimo mercato dell’antiquariato dell’anno

Dicembre 2025 12:30
Pulsante per tornare all'inizio