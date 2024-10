Sconfitta amara contro la Jolly Acli Livorno per la Tecnoengineering Moncalieri che perde una gara condotta fino a pochi istanti dalla fine.

Le Lunette si sciolgono nel momento cruciale della gara, quando le toscane impattano sul 54-54 a meno di 100 secondi dalla sirena. Match sulla carta complicato per le gialloblù che giocano bene, con grinta e determinazione respingono tutti gli assalti di Livorno, che rimane sempre in scia grazie all’esperienza delle sue atlete.

Sammartino in giornata di grazia è immarcabile, capitan Cordola è fondamentale per larghi tratti di gara e Mitreva è chirurgica nei momenti di difficoltà. La Jolly Acli Livorno dal canto suo ha la caparbietà di non mollare mai e affondare il colpo decisivo ad un minuto dalla fine con Miccio, Georgieva e Orsini, senza dimenticare il grande lavoro di Okodugha per tutta la partita.

Tecnoengineering Moncalieri – Jolly Acli Livorno: la gara

Pronti via Mitreva fa il suo esordio in campionato con il suo marchio di fabbrica ed apre la gara con una tripla che brucia la retina. Moncalieri è subito aggressiva in difesa e con un’ottima transizione riesce sempre ad attaccare il ferro. I punti di Livorno arrivano quasi tutti dalla lunetta, ma a metà periodo sale in cattedra Sammartino che prima in penetrazione, poi con una tripla glaciale, costringe al timeout la panchina ospite sul 10-4. Le difese aggressive concedono poco, la tensione sale e le panchine si scaldano. Il tecnico a coach Angiolini manda le gialloblù in lunetta, Mitreva non sbaglia e capitan Cordola chiude la frazione con un canestro a fil di sirena che fissa il punteggio sul 13-8.

Secondo periodo

Inizia con la solita Mitreva a creare scompiglio nella difesa livornese. Le toscane non ci stanno e Ceccarini segna la prima tripla della gara. A metà quarto arriva però il secondo tecnico per coach Angiolini che è costretto a lasciare il campo, squadra nella mani del secondo allenatore, coach Pio. L’espulsione potrebbe creare scompiglio in casa ospite, invece sembra caricare le livornesi che, uscite dal timeout, mettono a segno tre triple consecutive, una di Miccio e due di Visone, e si riavvicinano minacciose a Moncalieri. Nel momento di difficoltà Sammartino si carica la squadra sulle spalle e con un 2+1 prima e una penetrazione poi, allunga di nuovo per le gialloblù. La frazione si chiude sul 29-26 per le Lunette.

Dopo la pausa lunga apre le danze Arecco per le livornesi, risponde subito Sammartino con una tripla mortifera ed un’altra super penetrazione (34-30). Livorno continua a fare il suo, con buona circolazione di palla e scarico sotto, arriva sempre a canestro. Sammartino però è incontenibile, con il suo show personale aiuta Moncalieri a mantenere le distanze (36-32). Torna anche a referto Mitreva con una tripla che permette alle Lunette di allungare nuovamente (41-36) a 2 minuti dalla fine del periodo, ma il penetra e scarica funziona bene per Livorno e Wojtala mette a referto altri due punti. Ultima azione per le toscane che liberano al tiro Okodugha che realizza sulla sirena (41-40).

Ultimo quarto

Si iscrive a referto anche Salvini che con passo e tiro appoggia da sotto canestro e subito dopo confeziona uno splendido assist per Grosso. Livorno non molla e prima con Georgieva, poi con Miccio rimane in scia. Moncalieri non ci sta e con due triple consecutive, una di capitan Cordola e una della solita Sammartino allunga ancora a 4 minuti dalla fine (51-46).

La sfida a suon di triple è appena iniziata e le toscane suonano la carica. Miccio e Orsini segnano dalla distanza per provare ad impattare la gara, ma capitan Cordola con un’altra tripla mantiene la distanza minima. Le gialloblù faticano a trovare la via del canestro e Livorno impatta a 1:40 dalla sirena (54-54).

Georgieva con il gioco da tre punti porta per la prima volta avanti le livornesi, ma capitan Cordola non molla e nel pitturato realizza due punti pesantissimi. L’azione seguente è di nuovo protagonista costringendo le ospiti al fallo. 1/2 per lei dalla lunetta e Moncalieri a -1 (57-58).

Il timeout di Livorno deconcentra le ragazze di coach Terzolo, che lasciano completamente libera Miccio di appoggiare al vetro. Livorno allunga (57-60). Altro timeout, questa volta chiamato da coach Terzolo, ma Moncalieri non ne ha più, attacca male e Georgieva dall’altra parte non sbaglia dalla lunetta. Le gialloblù non hanno la forza di recuperare (57-62) e la sirena sancisce la vittoria delle toscane al PalaEinaudi.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per domenica 13 ottobre alle ore 18 in trasferta contro Torino Teen Basket, gara valida per la seconda giornata della Techfind Serie A2.

Tabellini

Tecnoengineering Moncalieri – Jolly Acli Livorno 57-62

Parziali (13-8, 29-26, 41-40)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 22, Ngamene, Cordola 12, Pasero, Corgnati 4, Mitreva 12, Gesuele 1, Grosso 4, Salvini 2, Bianco, Avagnina, Nicora. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Jolly Acli Livorno: Wojtala 8, Visone 7, Ceccarini 5, Preziosi ne, Sassetti 3, Georgieva 10, Orsini 5, Miccio 10, Botteghi ne, Okodugha 12, Evangelista, Arecco 2. All. Terzolo. Ass. Pio.