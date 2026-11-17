Torino, martedì 17 novembre 2026 – Prosegue il tour della Reale Mutua Basket Torino per incontrare e conoscere le realtà sportive del territorio. Dopo il primo evento a Settimo Torinese con il club partner SEA Settimo, nella serata di lunedì 16 novembre una rappresentanza del club gialloblù ha fatto visita all’Oratorio Monterosa “Michele Rua”, presso la Parrocchia di San Domenico Savio, nel quartiere Barriera di Milano, per un nuovo appuntamento all’insegna di sport e condivisione della passione per la pallacanestro.

Protagonisti dell’incontro sono stati i giocatori della prima squadra Simone Pepe e Terry Allen, che hanno affiancato Francesco Rospo, istruttore del settore minibasket di Basket Torino, durante una speciale sessione di allenamento al PalaRua. I due atleti gialloblù sono scesi in campo insieme ai bambini dei gruppi di prima-terza e quarta-quinta elementare, davanti a numerosi genitori, amici e appassionati che hanno seguito con entusiasmo l’iniziativa.

A fare gli onori di casa è stato Don Alessandro, che ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di inclusione, aggregazione e crescita personale. È intervenuto anche il presidente di Basket Torino, Bruno Palombella, che ha condiviso alcuni ricordi personali legati ai suoi trascorsi giovanili proprio nella squadra dell’oratorio, ricordando il giorno dell’inaugurazione del PalaRua, nel febbraio 1991.

L’occasione ha permesso inoltre di consolidare il dialogo con la realtà sportiva locale, rappresentata dal presidente della Polisportiva, Gianluca Teraschi, con il quale si è svolto il tradizionale scambio di maglie. A conclusione dell’allenamento, spazio a foto e autografi con Pepe e Allen insieme ai piccoli atleti presenti.

Un altro passo nel percorso di avvicinamento di Basket Torino alle realtà del territorio, con l’obiettivo di creare occasioni di incontro e condivisione tra la prima squadra gialloblù e le nuove generazioni della pallacanestro cittadina.

Ufficio Stampa Basket Torino