Viaggio nel Piemonte insolito: tra leggende, storie e tradizioni millenarie. Il Piemonte si svela attraverso i suoi racconti più suggestivi in un appuntamento dedicato alla riscoperta del patrimonio immateriale del territorio. Martedì 31 marzo, alle ore 17.30, si terrà l’incontro “Feste e tradizioni dal Piemonte”, un’occasione per esplorare le radici storiche e leggendarie che rendono questa regione un luogo magico e ricco di mistero.

L’evento si propone di andare oltre le narrazioni convenzionali, portando alla luce aspetti curiosi e insoliti della cultura locale. Perché si usano le arance durante il celebre Carnevale di Ivrea? Qual è il legame profondo tra la Val Vigezzo e la figura iconica dello spazzacamino? A queste e altre domande verrà data risposta in una carrellata di approfondimenti che intrecciano realtà e folklore.

Il pubblico sarà guidato in un percorso che tocca anche il mito, come la leggenda del principe egizio Pa Rahotep, il mitico fondatore di Torino, e il fascino geologico e spirituale dei Ciciu del Villar, le singolari formazioni rocciose che la tradizione vuole siano soldati romani pietrificati da San Costanzo.

L’incontro promette di essere un momento di condivisione culturale vivace e stimolante, ideale per chiunque desideri guardare al Piemonte con occhi nuovi, tra storia e divertimento.

Un viaggio appassionante per riscoprire l’identità di una terra antica che non smette mai di stupire. Il progetto “Art Ensemble – Cultura e Socialità” è promosso e finanziato dalla Regione Piemonte e l’Assessorato alle Politiche Sociali.

Ingresso a offerta libera fino a esaurimento posti. Maggiori informazioni e prenotazioni si possono avere al numero 3663407927.