La Tecnoengineering cerca il riscatto contro il Vicenza

Domani la Tecnoengineering Moncalieri è chiamata a una grande prestazione di squadra tra le mura amiche del PalaEinaudi. Alle 18:00 arriva infatti la VelcoFin Interlocks Vicenza per Gara 2 del primo turno di Playout del campionato di Serie A2. Domenica le venete si sono aggiudicate con merito il primo episodio della serie, grazie soprattutto ai 17 punti di Pellegrini in uscita dalla panchina e ai 15 di Peserico. Gara 1 è stata decisamente equilibrata, fino agli ultimi 4’ minuti di gioco. Un parziale di 10-0 guidato da Pellegrini ha infatti indirizzato senza indugi il primo atto verso i canali vicentini. Vano l’ultimo assalto di Mitreva e Pasero che hanno ridotto il gap a 6 punti all’ultima sirena.

A testimonianza dall’equilibrio regnante di 48 ore fa, in seguito alla partita è arrivato il dato relativo alla valutazione delle singole giocatrici. Per Vicenza il totale è di 57, mentre Moncalieri si è fermata poco prima a quota 53. Salvini (17 di valutazione) e Pasero (13) le migliori per le gialloblù, Pelligrini (23) e Peserico (17) per le padrone di casa. Da tenere d’occhio per la difesa moncalieriese anche Sturma, autrice di 11 punti e 14 di valutazione in appena 18 minuti di utilizzo.

L’aspetto sul quale coach Terzolo starà chiedendo decisamente più attenzione in queste ore è quello relativo alle palle perse. Troppe, le ventisette (18 a carico dello starting five) di Gara 1. Bene invece l’atteggiamento a rimbalzo, con 45 palloni catturati sotto le plance, contro i 34 delle avversarie. Convincente anche la fase difensiva, con 56 punti totali subiti e mai più di 16 per quarto. Domani, davanti al pubblico amico, sarà importante partire col piede giusto nella propria metà campo, concedendo pochissime soluzioni semplici e riducendo all’osso palle perse e distrazioni.

Coach Terzolo, nonostante la vicinanza tra le due partite, dovrebbe avere a disposizione il roster al completo (tranne ovviamente la sfortunata Elena Ramò, scesa in campo appena 3 volte in questa stagione e costretta a operarsi in inverno al ginocchio).

In contemporanea, occhio sempre vigile al risultato di Carugate, dove le lombarde – che le Lunette hanno conosciuto in stagione regolare (1-1 il confronto in regular season) – si trovano nella stessa situazione di Moncalieri e sono quindi obbligate a vincere per allungare la serie. In caso di vittoria, entrambe le Gare 3 sono in programma domenica 5 maggio.

Tutto pronto quindi per Gara 2 domani 1° maggio alle 18:00 al PalaEinaudi di Moncalieri.

Ingresso libero e diretta streaming sul canale YouTube Moncalieri BasketBall.

Arbitrano: Agnese, Mangianiello.