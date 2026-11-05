La Negrini CTE Acqui Terme si prepara al secondo appuntamento casalingo della stagione. Domenica 8 novembre, con fischio d’inizio alle ore 18:00 presso il Palazzetto dello Sport di Valenza (AL), i ragazzi guidati da coach Simone Serafini affronteranno l’Allianz Arbit Brugherio nella gara valida per la quarta giornata del Girone Bianco di Serie A3 Credem Banca.

I termali arrivano all’appuntamento con grande entusiasmo e morale alto dopo il prezioso successo conquistato in trasferta a Sassuolo: una vittoria al tie-break (2-3) arrivata al termine di una vera e propria battaglia. Dopo il passo falso dell’esordio a San Giustino e la netta affermazione interna nel derby piemontese contro Savigliano (3-0), la formazione acquese ha dimostrato carattere e continuità, confermando le proprie potenzialità e la coesione di un gruppo ampiamente rinnovato. L’obiettivo davanti al proprio pubblico è proseguire la striscia positiva e incamerare altri punti fondamentali per la classifica.

Dall’altra parte della rete, l’Allianz Arbit Brugherio, tornata in A3 dopo un anno di assenza arriva a Valenza sulle ali dell’entusiasmo per il primo successo stagionale, conquistato nell’ultimo turno al tie-break (3-2) tra le mura amiche contro il CUS Cagliari, dopo il punto strappato all’esordio casalingo contro San Donà e il passaggio a vuoto a Ciriè.

La formazione lombarda si presenta al campionato 2026/27 con il secondo roster più giovane di sempre della Serie A3 Credem Banca, guidata in panchina dal confermato coach Danilo Durand.

Il gruppo rosanero, composto esclusivamente da ragazzi nati tra il 2008 e il 2010, fa perno su molti giovani talenti Campioni d’Italia Under 17 e Vicecampioni Under 19 nei campionati nazionali giovanili di categoria della scorsa stagione.

Le chiavi della regia di Brugherio sono affidate ai talentuosi classe 2009 Davide Barbetti e Pietro Bevilacqua. Nel ruolo di opposto figura il nuovo arrivo rumeno Ioan Verciuc. In banda, il nuovo capitano Nicola Massari, affiancato da Samuele Filippi, Riccardo Bergognoni, Diego Bussolari, Alessandro Zanchi e Leandro Garilli. Il reparto centrali propone Tommaso Piacentini, Enrico Angilella, Luca Virtopeanu, Diego Simonazzi e Andrea Rossetti, mentre in seconda linea la retroguardia è blindata dal libero Lorenzo Ardrizzi e da Tommaso Corti.

L’appuntamento è per Domenica 8 novembre alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Valenza (AL).

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.