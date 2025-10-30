Nel terzo turno dei campionati giovanili 2025 tornano in campo la formazione Under 21 che disputa la Coppa Italia e la Under 18 che ha esordito domenica scorsa con una vittoria convincente. Ferma al palo, invece, la Under 15 che osserverà un turno di riposo.

Dopo la sconfitta casalinga contro le Aquile Ferrara alla prima giornata, eclatante nel punteggio ma non nel gioco espresso, la Under 21 di Coach Ramler viaggia fino a Roma per rendere visita ai Lazio Marines, reduci da un convincente 28-0 ottenuto in casa dei Trappers Cecina domenica scorsa.

I capitolini saranno sicuramente un buon banco di prova e daranno la dimensione che potranno raggiungere i Giaguari se metteranno a posto i tanti errori commessi contro le Aquile che hanno permesso afgli estensi non solo di aggiudicarsi l’intera posta ma anche di dilagare nel punteggio.

Bisognerà ripartire dai Giaguari visti nel primo tempo con le Aquile, dove avevano tenuto il campo meglio dei loro avversari, senza ripetere gli stessi errori e senza uscire di scena nel secondo tempo come capitato due settimane fa. Il potenziale c’è, soprattutto a livello difensivo, mentre in attacco il gioco stenta forse un po’ troppo a decollare.

Nella settimana di pausa coach Ramler ha lavorato in maniera intensa proprio sul ridurre gli errori ed elevare il gioco d’attacco, per cercare di rimettersi sui binari corretti.

La Under 18, invece, fresca vincitrice al primo turno contro i Lions Bergamo, incrocerà i caschi con i Seamen Milano, una delle favorite alla vittoria finale ed avversario storico dei Giaguari in tutte le categorie giovanili.

Sarà sicuramente un’altra partita rispetto a quella di domenica scorsa dove i pur volenterosi Lions Bergamo non hanno opposto troppa resistenza ai padroni di casa.

L’attacco giallonero ha fatto vedere delle buone cose, ma in difesa i Giaguari hanno pagato un po’ l’inesperienza dei tanti rookie, ed hanno forse concesso un po’ troppo in termini di punti e di yard, situazione da non ripetere assolutamente contro i Seamen per evitare di dover rincorrere nel punteggio.

Anche in questo caso coach Pizzimento ha lavorato parecchio proprio sulla limatura delle sbavature difensive che saranno sicuramente il punto chiave della partita.

Appuntamento al Totta di Borgaretto, quindi, per una sfida che sarà già decisiva per la classifica finale del girone e per le aspirazioni playoff di entrambe le squadre.