Il Ducati Lenovo Team ha trionfato nel Gran Premio di Germania, conquistando il successo nella gara di 30 giri al Sachsenring con Marc Márquez. Francesco Bagnaia è stato autore di un buon recupero, chiudendo sul podio in terza posizione.

Nel giorno del suo duecentesimo Gran Premio in carriera nella classe MotoGP, Márquez è partito perfettamente dalla pole position, mostrando un passo inarrivabile e prendendo definitivamente il largo nelle fasi centrali della corsa. Per Marc si tratta del settimo successo domenicale in stagione, il quarto di fila per lo spagnolo, che è l’unico pilota della storia ad aver vinto nove volte sullo stesso tracciato in MotoGP. Francesco Bagnaia è stato autore di una buona partenza dall’undicesima casella, risalendo quattro posizioni e consolidando il terzo posto nella seconda metà della corsa.

Al termine dell’undicesimo Gran Premio della stagione, Marc Márquez sale a quota 344 e porta a 83 punti il suo vantaggio su Alex Márquez. Francesco Bagnaia è terzo, a 147 lunghezze di distacco dal compagno di squadra. Il Ducati Lenovo Team resta saldamente al comando della classifica a squadre (541 punti), con Ducati sempre al vertice della classifica costruttori (393 punti).

Il Ducati Lenovo Team tornerà in azione già da venerdì,18 luglio, all’Automotodrom Brno (Repubblica Ceca) per affrontare il dodicesimo Gran Premio della stagione.

Marc Márquez (#93 Ducati Lenovo Team) – 1º al Sachsenring

“Ovviamente è bellissimo celebrare il traguardo dei 200 Gran Premi con una vittoria. Volevo questa vittoria al Sachsenring perché, come sappiamo, è un tracciato a me favorevole. L’asfalto era scivoloso ma ho guidato bene e sono rimasto concentrato, che è una cosa fondamentale per la seconda parte della stagione. Ho cercato di interpretare al meglio le condizioni: alla curva uno c’era un po’ di vento a favore, non tantissimo, ma abbastanza per costringere a cambiare i riferimenti in frenata, e la pista era meno gommata a causa della pioggia. Le tracce lasciate dalle cadute mi hanno portato ad un livello di concentrazione ancora maggiore”.

Francesco Bagnaia (#63 Ducati Lenovo Team) – 3º

“Le temperature erano più basse rispetto allo scorso anno, ma le condizioni della pista non erano comunque semplici, con il vento e la pista meno gommata a causa della pioggia di ieri. Alle curve 1, 12 e 13 la situazione all’anteriore era critica, ma abbiamo gestito al meglio delle nostre possibilità. Sembra che, nonostante la posizione di partenza, finisco sempre la gara in terza posizione e sicuramente dovremo cambiare qualcosa. Stiamo facendo piccoli passi avanti ma al momento la situazione è quella che è: siamo riusciti a recuperare posizioni e a conquistare punti e questa è la cosa importante.”.

Claudio Domenicali (Amministratore Delegato di Ducati Motor Holding)

“È stata un’altra giornata straordinaria per Ducati al Sachsenring. Non è mai semplice, visto il lavoro di tutti i nostri concorrenti, che sono sempre più vicini, quindi riuscire a mettere tre moto sul podio è un risultato che evidenzia ancora un certo gap tecnologico e questo ci fa piacere. Questo è un circuito su cui Marc è sempre stato straordinario e la confidenza che ha al momento con la moto è davvero incredibile. Si tratta del quarto weekend consecutivo in cui vince sia la Sprint che la gara della domenica, e su questa pista, che gli piace molto, ha mostrato davvero di essere in grado di fare la differenza. Molto bene Pecco, che dopo la difficile gara sul bagnato di ieri, è riuscito a ritrovare fiducia e vederlo sul podio è stata una grande soddisfazione.