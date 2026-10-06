BEA Chieri, Serie C Nazionale: battuta Omegna, esordio casalingo perfetto per i Leopardi

Domenica di grande pallacanestro al PalaGialdo, dove BEA Chieri centra la seconda vittoria consecutiva superando la Fulgor Omegna per 78-59.

Un esordio casalingo convincente per i Leopardi, che confermano l’ottimo stato di forma visto nella prima giornata e regalano la prima gioia stagionale al proprio pubblico, imponendosi d’autorità al termine di una gara condotta dal primo all’ultimo minuto.

La gara

L’incontro si apre con gli ospiti a segno dalla lunetta, ma la reazione arancio-nera è immediata. Capitan Drame impone fin da subito la sua fisicità nel pitturato, ben supportato dalle conclusioni dall’arco di Viggiano e De Santis, permettendo ai padroni di casa di chiudere la prima frazione sul 19-11.

Nel secondo periodo, i chieresi allungano con decisione grazie a un’ottima fluidità offensiva e alle iniziative in transizione di Musto, Berrino e Possekel, andando al riposo lungo con un rassicurante 44-29.

Al rientro dagli spogliatoi, Omegna alza l’intensità fisica e si riporta pericolosamente fino al -7 (50-43) affidandosi alle triple di Barbuto e Bracesco. Nel momento di massima pressione ospite, BEA non si scompone: i canestri di Berrino, una tripla fondamentale di De Santis dall’angolo e le giocate di Musto ricacciano indietro i rossoverdi, ristabilendo le distanze sul 60-46 alla penultima sirena.

Nell’ultimo quarto, la formazione chierese gestisce lucidamente il margine, respingendo gli estremi assalti avversari con i canestri della staffa dai 6,75 metri.

A chiudere definitivamente i conti, facendo esplodere il PalaGialdo, ci pensa un inarrestabile Drame (mattatore della serata con 31 punti), che con un recupero difensivo concluso con una schiacciata in campo aperto fissa il punteggio sul definitivo 78-59.

Il commento

“Sapevamo di affrontare una sfida complicata contro una formazione giovane, ricca di talento e imprevedibile a causa dei continui incroci di roster con le altre categorie – analizza coach Ciro Musto – Si amo stati bravi a colpire nei loro momenti di disattenzione. Nel terzo quarto ci aspettavamo una reazione fisica e di intensità da parte loro, che puntualmente è arrivata cogliendoci inizialmente un po’ molli. Tuttavia, il gruppo è stato bravo a restare con la testa sulla partita, mantenendo il nostro ritmo alto e continuando a condividere il pallone. Superato quel momento difficile, abbiamo ripreso in mano la gara seguendo le nostre idee. Al 99% non avremo a disposizione Danilo Tagliano, che contiamo di recuperare per la gara di domenica contro Novara. Mercoledì affronteremo Campus Piemonte, una squadra per certi versi simile a Omegna ma dotata di molta più esperienza. Sarà una trasferta complicatissima su un campo ostico, contro un gruppo giovane, ben allenato, che gioca insieme da tempo e con tante bocche di fuoco. Se in questa gara ci siamo potuti concedere qualche compromesso, contro di loro sarà molto più difficile. Noi continuiamo a costruire il nostro percorso e vediamo dove possiamo arrivare”.

Il prossimo appuntamento

Nessuna pausa per i Leopardi, attesi dal primo turno infrasettimanale della stagione. L’appuntamento è fissato per mercoledì 7 ottobre alle ore 21:00, quando BEA Chieri scenderà sul parquet del PalaCampus di Corneliano d’Alba per affrontare la Novipiù Campus Piemonte.

BEA Chieri – Fulgor Omegna 78-59

Parziali: 19-11, 44-29, 60-46

BEA Chieri: Drame 31, De Santis 15, Musto 9, Viggiano 9, Berrino 6, Possekel 6, Lissiotto 2, Mout, De Mita, Conti, Bosio, Picco NE. All. Musto C., Ass. D’Arrigo, Manzini, Acc. Calò, Prep. Mosca

Fulgor Omegna: Barberis 13, Barbuto 9, Somaschini 8, Guala 7, Bracesco 7, Maulini 5, Caramelli 5, Chimi Kenfack 3, Fiorillo 2, Pavesi, Pastore, Rogora. All. Verri, Ass. Viola, Acc. Cantoni