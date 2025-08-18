Campionati del Mondo Juniores su pista: gli azzurri per Apeldoorn
Dal 20 al 24 agosto l’Omnisport di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, ospiterà i Campionati del Mondo Juniores su pista. L’Italia si presenterà con un gruppo selezionato dai commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa.
Tra i convocati spiccano diversi atleti già protagonisti nella scorsa edizione disputata in Cina. Alessio Magagnotti, campione del mondo nell’inseguimento a squadre e bronzo nell’individuale, sarà nuovamente al via. Nel settore femminile tornano Linda Sanarini, Matilde Cenci, Chantal Pegolo e Siria Trevisan, già sul podio un anno fa e confermatesi competitive anche ai recenti campionati Europei di Anadia. Accanto a loro, tra gli altri, ritroveremo i componenti del quartetto azzurro campione d’Europa (Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Ruben Ferrari e Francesco Matteoli, con Magagnotti), insieme a Jacopo Vendramin, oro nello Scratch juniores, e ad Agata Campana, a podio nella stessa specialità in Portogallo.
Il precedente bilancio mondiale racconta di un’Italia capace di chiudere al terzo posto nel medagliere, con 11 medaglie complessive e 3 titoli iridati. Un risultato che i giovani azzurri proveranno a difendere e migliorare nella rassegna olandese.
Campionati del Mondo Juniores su pista: i convocati
Maria Acuti – Biesse Carrera Premac
Elisa Bianchi – BFT Burzoni
Erja Giulia Bianchi – Biesse Carrera Premac
Julian Bortolami – GB Team Pool Cantù A.S.D.
Agata Campana – BFT Burzoni
Matilde Cenci – U.C. Conscio Pedale del Sile
Riccardo Colombo – Bustese Olonia A.S.D.
Francesco Cornacchini – CPS Professional Team
Filippo Cusumano – Caravaggio Offroad
Ruben Ferrari – GB Team Pool Cantù A.S.D.
Rebecca Fiscarelli – U.C. Conscio Pedale del Sile
Matteo Ghirelli – Sidermec
Alessio Magagnotti – Autozai Contri
Francesco Matteoli – GB Team Pool Cantù A.S.D.
Thomas Melotto – Autozai Contri
Alessia Orsi – BFT Burzoni
Chantal Pegolo – U.C. Conscio Pedale del Sile
Christian Quaglio – A.S.D. Ciclistica Monselice
Linda Rapporti – Breganze Millenium
Matilde Rossignoli – BFT Burzoni
Federico Saccani – GS Aspiratori Otelli Alchem CWC
Linda Sanarini – BFT Burzoni
Siria Trevisan – Scuola Ciclismo Lions D – Cavarzere
Jacopo Vendramin – IND. Forniture Moro-C&G Capital
Campionati del Mondo Juniores: orari delle finali
Mercoledì 20 agosto (18:00–21:42)
• Scratch F 7,5 km — Finale
• Velocità a squadre F (Team Sprint) — Finali (pos. 3–4 & 1–2)
• Velocità a squadre M (Team Sprint) — Finali (pos. 3–4 & 1–2)
Giovedì 21 agosto (18:00–21:03)
• Inseguimento a squadre M (Team Pursuit) — Finali
• Scratch M 7,5 km — Finale
• Keirin M — Finale
• Inseguimento a squadre F (Team Pursuit) — Finali
• Eliminazione F — Finale
Venerdì 22 agosto (18:00–20:55)
• Corsa a punti M 25 km — Finale
• Inseguimento individuale M — Finali
• Omnium F — Finale (corsa a punti 15 km)
• Sprint F — Finali (al meglio di tre)
Sabato 23 agosto (18:00–21:35)
• Chilometro F (t.t.) — Finale
• Corsa a punti F 20 km — Finale
• Inseguimento individuale F — Finali
• Omnium M — Finale (corsa a punti 20 km)
• Sprint M — Finali (al meglio di tre)
Domenica 24 agosto (15:00–18:04)
• Eliminazione M — Finale
• Madison F 20 km — Finale
• Chilometro M (t.t.) — Finale
• Keirin F — Finale
• Madison M 30 km — Finale