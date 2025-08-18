Campionati del Mondo Juniores su pista: gli azzurri per Apeldoorn

Dal 20 al 24 agosto l’Omnisport di Apeldoorn, nei Paesi Bassi, ospiterà i Campionati del Mondo Juniores su pista. L’Italia si presenterà con un gruppo selezionato dai commissari tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa.

Tra i convocati spiccano diversi atleti già protagonisti nella scorsa edizione disputata in Cina. Alessio Magagnotti, campione del mondo nell’inseguimento a squadre e bronzo nell’individuale, sarà nuovamente al via. Nel settore femminile tornano Linda Sanarini, Matilde Cenci, Chantal Pegolo e Siria Trevisan, già sul podio un anno fa e confermatesi competitive anche ai recenti campionati Europei di Anadia. Accanto a loro, tra gli altri, ritroveremo i componenti del quartetto azzurro campione d’Europa (Riccardo Colombo, Francesco Cornacchini, Ruben Ferrari e Francesco Matteoli, con Magagnotti), insieme a Jacopo Vendramin, oro nello Scratch juniores, e ad Agata Campana, a podio nella stessa specialità in Portogallo.

Il precedente bilancio mondiale racconta di un’Italia capace di chiudere al terzo posto nel medagliere, con 11 medaglie complessive e 3 titoli iridati. Un risultato che i giovani azzurri proveranno a difendere e migliorare nella rassegna olandese.

Campionati del Mondo Juniores su pista: i convocati

Maria Acuti – Biesse Carrera Premac

Elisa Bianchi – BFT Burzoni

Erja Giulia Bianchi – Biesse Carrera Premac

Julian Bortolami – GB Team Pool Cantù A.S.D.

Agata Campana – BFT Burzoni

Matilde Cenci – U.C. Conscio Pedale del Sile

Riccardo Colombo – Bustese Olonia A.S.D.

Francesco Cornacchini – CPS Professional Team

Filippo Cusumano – Caravaggio Offroad

Ruben Ferrari – GB Team Pool Cantù A.S.D.

Rebecca Fiscarelli – U.C. Conscio Pedale del Sile

Matteo Ghirelli – Sidermec

Alessio Magagnotti – Autozai Contri

Francesco Matteoli – GB Team Pool Cantù A.S.D.

Thomas Melotto – Autozai Contri

Alessia Orsi – BFT Burzoni

Chantal Pegolo – U.C. Conscio Pedale del Sile

Christian Quaglio – A.S.D. Ciclistica Monselice

Linda Rapporti – Breganze Millenium

Matilde Rossignoli – BFT Burzoni

Federico Saccani – GS Aspiratori Otelli Alchem CWC

Linda Sanarini – BFT Burzoni

Siria Trevisan – Scuola Ciclismo Lions D – Cavarzere

Jacopo Vendramin – IND. Forniture Moro-C&G Capital

Campionati del Mondo Juniores: orari delle finali

Mercoledì 20 agosto (18:00–21:42)

• Scratch F 7,5 km — Finale

• Velocità a squadre F (Team Sprint) — Finali (pos. 3–4 & 1–2)

• Velocità a squadre M (Team Sprint) — Finali (pos. 3–4 & 1–2)

Giovedì 21 agosto (18:00–21:03)

• Inseguimento a squadre M (Team Pursuit) — Finali

• Scratch M 7,5 km — Finale

• Keirin M — Finale

• Inseguimento a squadre F (Team Pursuit) — Finali

• Eliminazione F — Finale

Venerdì 22 agosto (18:00–20:55)

• Corsa a punti M 25 km — Finale

• Inseguimento individuale M — Finali

• Omnium F — Finale (corsa a punti 15 km)

• Sprint F — Finali (al meglio di tre)

Sabato 23 agosto (18:00–21:35)

• Chilometro F (t.t.) — Finale

• Corsa a punti F 20 km — Finale

• Inseguimento individuale F — Finali

• Omnium M — Finale (corsa a punti 20 km)

• Sprint M — Finali (al meglio di tre)

Domenica 24 agosto (15:00–18:04)

• Eliminazione M — Finale

• Madison F 20 km — Finale

• Chilometro M (t.t.) — Finale

• Keirin F — Finale

• Madison M 30 km — Finale