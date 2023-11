Juventus Inter 1-1

Juventus Inter: i bianconeri falliscono il sorpasso

Il calcio italiano si è scaldato nuovamente con il 181esimo Derby d’Italia, un’epica sfida tra la Juventus e l’Inter, due titaniche forze del calcio nazionale. All’arrivo a Torino, i nerazzurri detenevano la vetta della classifica con 10 vittorie in 12 giornate, mentre i bianconeri si trovavano a soli 2 punti di distanza al secondo posto.

Primo tempo: un avvio fulminante della Juventus

La Juventus ha preso in mano le redini del gioco fin dall’inizio, esercitando una pressione continua nella zona difensiva interista. La svolta arriva al 27′, quando Chiesa, con una magistrale azione, serve un cross rasoterra per Vlahovic, il quale con precisione apre il piattone destro, mettendo la palla nell’angolino e portando i bianconeri in vantaggio.

Tuttavia, la risposta dell’Inter non si fa attendere, e al 33′, durante un’azione simile a quella della Juventus, Lautaro riceve da Thuram e, con un destro preciso, sigla il gol del pareggio.

Secondo tempo: equilibrio e sostanziale stallo

Il secondo tempo vede le squadre proseguire senza sostituzioni dall’intervallo, mantenendo la stessa intensità. Nonostante le battaglie in campo, le porte di Szczesny e Sommer rimangono pressoché intatte, con poche conclusioni realmente pericolose. L’equilibrio tra le due squadre si mantiene sostanziale.

Con alcune sostituzioni, tra cui quella di Juan Cuadrado, accolto da fischi dai tifosi juventini, la partita giunge al novantesimo con quattro minuti di recupero. In questi istanti finali, entrambe le squadre cercano disperatamente il gol decisivo, ma il fischio di Guida sancisce la fine della gara.

Un pareggio giusto ma insoddisfacente

La sfida si è rivelata un confronto fisico, caratterizzato da numerosi errori tecnici. Il giusto pareggio, purtroppo, non soddisfa completamente né la Juventus né l’Inter. Entrambe le squadre avrebbero voluto assaporare la vittoria in questo clou del calcio italiano, ma la mancanza di ulteriori gol ha reso la parità inevitabile. Il 181esimo Derby d’Italia si è concluso con onore e rispetto reciproco, lasciando aperte le dinamiche della lotta per il vertice della Serie A.