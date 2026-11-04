DP World Tour: iniziano i PlayOffs con l’Abu Dhabi Aldar Championship

Gran finale del DP World Tour con i due ricchi PlayOffs, entrambi eventi delle Rolex Series, che concludono la stagione. Si comincia con l’Abu Dhabi Aldar Championship (5-8 novembre), al quale sono stati ammessi i primi 70 classificati nella Race to Dubai (ordine di merito), che poi si ridurranno a 50 nel successivo DP World Tour Championship (12-15 novembre) dove si designerà il miglior atleta del circuito 2026.

Al via, sul percorso del Yas Links GC ad Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti, sei giocatori italiani: Gregorio De Leo, Francesco Laporta, Stefano Mazzoli, Guido Migliozzi, Francesco Molinari e Filippo Celli.

Aaron Rai defender

Campione in carica Aaron Rai (n. 5 del ranking), 31enne di Wolverhampton, vincitore quest’anno di un major, il PGA Championship, primo inglese in 107 anni a sollevare il Wanamaker Trophy. Il suo palmarès comprende anche tre successi sul DP World Tour, al netto del major stesso, altrettanti sull’HotelPlanner Tour e uno sul PGA EuroPro Tour. Gioca di preferenza sul PGA Tour, ma a settembre è stato runner up nel BMW PGA Championship.

Corsa al trono europeo

Field delle grandi occasioni con tanti big alla partenza e diversi obiettivi da raggiungere. Si compete per il prestigioso titolo della gara che rende 1.530.000 dollari (su un montepremi di 9.000.000 di dollari), per le dieci ‘carte’ per il PGA Tour 2027, riservate ai primi della Race to Dubai non altrimenti esenti, ma soprattutto calamita l’attenzione la competizione per conquistare l’Harry Vardon Trophy.

Sono in corsa per ottenerlo e salire sul trono europeo numerosi concorrenti, ma hanno qualche chance in più i primi quattro della graduatoria, con particolari motivazioni per il nordirlandese Rory McIlroy, numero due mondiale e tre continentale.

Cerca l’ottava vittoria nel ranking (il quinto consecutivo) per eguagliare il record di Colin Montgomerie, ma vuole andare oltre e arrivare almeno ai sette allori di fila dello scozzese, primato che per anni è sembrato inattaccabile. Ha però tre rivali piuttosto agguerriti: lo spagnolo Eugenio Chacarra, numero uno, tre successi nell’anno, che lo sopravanza di 999 punti, lo statunitense Patrick Reed (n. 2), che lo precede di 329, e il sudafricano Casey Jarvis (n. 4), che lo segue, il quale è salito sul gradino più alto del podio in due tornei come Reed.

Tutti favoriti insieme a tanti altri quali lo spagnolo Jon Rahm, l’australiano Adam Scott, l’inglese Matt Wallace, il neozelandese Daniel Hillier e numerosi vincitori stagionali tra i quali ricordiamo i sudafricani Jayden Schaper (doppietta), Michael Hollick, Yurav Premlall, l’iberico David Puig, i giapponesi Kota Kaneko e Yuto Katsuragawa e Stefano Mazzoli, che a luglio si è imposto nel Corales Puntacana, valido anche per il PGA Tour. Oltre ai past winner, gli inglesi Tommy Fleetwood (2017, 2018) e Tyrrell Hatton (2021) e il francese Victor Perez (2023).

Tra i dieci a caccia del lasciapassare per il circuito americano, corrono rischi l’austriaco Bernd Wiesberger, lo svedese Oliver Lindell e l’inglese Joe Dean, gli ultimi tre che al momento sarebbero promossi, mentre coloro che li precedono lo hanno già in tasca.

Gli azzurri

Tra gli azzurri De Leo, al debutto in una gara delle Rolex Series, ha l’obiettivo a rimanere in top 50 (46° attualmente). Deve difendere gli 85 punti di margine sul 51° in graduatoria, Jon Rahm, destinato a salire. Comunque il biellese ha le carte in regola soprattutto per puntare più in alto, piuttosto che guardarsi alle spalle. Quanto a Laporta (57°), Mazzoli (61°), Migliozzi (67°), Molinari (73°) e Celli (78°) devono guadagnarsi il pass, con difficoltà crescenti secondo la loro posizione, ma per tutti è necessaria una prestazione di rilievo.

Il torneo in diretta su Sky – L’Abu Dhabi Aldar Championship sarà trasmesso in diretta da Sky, canale Sky Sport Golf (209), e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari su entrambe le piattaforme: giovedì 5 novembre, venerdì 6 e sabato 7, dalle ore 8 alle ore 14; domenica 8, dalle ore 7,30 alle ore 13,30.