Pininfarina reinterpreta un’icona: ecco il design definitivo della JAS Tensei

10 agosto 2026 – La storia della straordinaria JAS Tensei designed by Pininfarina continua a svelarsi in vista dell’imminente debutto mondiale. La prima vettura stradale ad alte prestazioni di JAS Motorsport, ispirata alla generazione 1990 della Honda NSX e reinterpretata secondo una nuova visione contemporanea del concetto di gran turismo, si mostra ora in una serie inedite immagini degli esterni e degli interni firmati da Pininfarina che riflettono esattamente il suo aspetto definitivo.

Realizzata con carrozzeria interamente in fibra di carbonio su base Honda NSX Anni ’90, Tensei integrerà soluzioni tecniche derivate dal motorsport, ambito in cui JAS opera con successo da oltre trent’anni.

Il reveal delle immagini del raffinato abitacolo di JAS Tensei designed by Pininfarina evidenzia un perfetto equilibrio tra funzionalità, lusso, esclusività (sono previste centinaia di combinazioni a scelta del cliente) e soprattutto rispetto del concetto originario della Honda NSX, senza derive verso una inutile modernità.

Gli interni della JAS Tensei, disegnati da Pininfarina, sono stati realizzati da JAS in collaborazione con un partner d’eccellenza selezionato tra i massimi livelli del settore, garantendo un perfetto equilibrio tra performance, emozione e purezza formale. Il cockpit, sviluppato attorno al conducente, adotta linee tese ed essenziali che valorizzano la centralità dell’esperienza di guida, mentre la composizione degli elementi privilegia chiarezza funzionale e armonia delle proporzioni.

Il contrasto tra le superfici nere e gli accenti rossi genera un’identità visiva forte e riconoscibile, enfatizzata da sedili sportivi integrati, dettagli metallici scolpiti e materiali tecnici di elevata qualità. Il risultato è un abitacolo immersivo e raffinato, capace di trasmettere immediatamente il DNA racing della vettura attraverso un linguaggio contemporaneo, elegante e distintivamente italiano.

L’appuntamento per il pubblico è per l’imminente Salone dell’Auto di Parigi, in programma dal 12 al 18 ottobre presso il centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles. L’esemplare 001 di JAS Tensei designed by Pininfarina sarà esposto nell’esclusivo Ultimate Supercar Garage a fianco della Honda Prelude HRC Concept ufficiale, che ha ottenuto grande successo al recente Festival of Speed di Goodwood.