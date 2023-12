Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in campo per il ritorno degli ottavi della Coppa Cev con lo Zeleznicar

Vigilia di CEV Volleyball Cup per la Reale Mutua Fenera Chieri ’76. Domani, giovedì 7 dicembre, le biancoblù giocheranno la gara di ritorno degli ottavi di finale contro la formazione serba dello Zeleznicar Lajkovac.

L’appuntamento è al Pala Gianni Asti di Torino con fischio d’inizio alle ore 20.

Le due squadre ripartono dal netto 0-3 della gara d’andata, risultato che certo dà un bel vantaggio a Chieri, consapevole comunque di essere soltanto a metà dell’opera.

Chi passa il turno affronterà la vincente dell’ottavo tutto polacco fra il Grupa Azoty Chemik Police e il BKS Bostik ZGO Bielsko-Biala. Nell’incontro d’andata il Police ha superato 3-0 il Bielsko-Biala.

A fare il punto alla vigilia della gara è il viceallenatore Gerardo Daglio. La sua analisi parte dall’ultima gara di campionato, contro Busto Arsizio: «Con Busto Arsizio è stata una partita per noi molto importante. Veniamo da un periodo davvero pesante, dobbiamo fare tanto lavoro per gestire bene l’energia delle ragazze e la stanchezza perché l’impegno è grande. Eravamo consapevoli del livello di Busto perché, al di là della situazione che stanno attraversando, erano a un livello veramente alto e stavano giocando una bella pallavolo. Abbiamo fatto la nostra parte nel piantare in campo il nostro gioco con determinazione e fiducia conquistando tre punti importantissimi. Ci attendono altre settimane pesanti fino allo stop di Natale e vogliamo veramente fare bene».

Gerardo Daglio passa quindi a presentare la gara di ritorno con lo Zeleznicar: «Ci aspettiamo una partita sicuramente combattuta. Loro verranno qui a giocare il tutto per tutto e daranno il massimo, perché ovviamente nessuno vuole restare fuori da una coppa europea. Ci aspettiamo tanta grinta e tanto gioco da parte loro. Sappiamo di avere le nostre armi per difenderci e giocare con determinazione dall’ingresso in campo. Dovremo attaccare forte fin dall’inizio con il nostro sideout e difendere con attenzione per i break point. Nella gara d’andata essere stati forti soprattutto nella fase del sideout ci ha dato tanta possibilità di avvantaggiarci sul gioco e di essere più aggressivi di loro. Giocheremo con la serenità di essere avanti 1-0 nella serie, ma mettendocela tutta, con il massimo impegno e la pazienza nei momenti di difficoltà».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76