Torino, mercoledì 4 novembre 2026 – Sarà Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy (November 1963) di Roland Joffé il film di apertura del 44° Torino Film Festival, che sarà proiettato in anteprima internazionale al Teatro Regio, dando ufficialmente il via alla nuova edizione, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026. Ad accompagnare il film in questa occasione speciale saranno il due volte candidato all’Oscar, vincitore del Golden Globe e dell’Emmy Award e insignito della Palma d’Oro onoraria al Festival di Cannes, John Travolta e il regista due volte candidato agli Oscar e ai Golden Globe Roland Joffé (autore, tra gli altri, degli acclamati e pluripremiati Mission e Urla del silenzio).

Il film torna sull’assassinio del presidente John F. Kennedy scegliendo una prospettiva inedita: quella della criminalità organizzata americana. Un’apertura di prestigio e di forte richiamo internazionale, che porta al festival la firma di un maestro dalla forte potenza visiva e profonda sensibilità umana, e un tema che, a oltre sessant’anni di distanza, continua a interrogarci.

Giulio Base, Direttore artistico del Torino Film Festival, ha dichiarato: «L’anteprima internazionale di Novembre 1963 – L’assassinio di J. F. Kennedy è un’apertura da sogno per qualunque festival: un’opera di dirompente forza narrativa, nella quale un maestro assoluto come Roland Joffé getta nuova luce sull’assassinio di Kennedy, dipanando i misteri di quella frattura nella Storia. Ad accompagnare il film, in sala con noi al Teatro Regio, saranno lo stesso Joffé e John Travolta, figura leggendaria del cinema, qui nei panni del mafioso Johnny Roselli, l’uomo nell’ombra che tiene nelle proprie mani il destino di Kennedy. Condividere questa inaugurazione con due giganti del cinema e con il nostro pubblico è un privilegio per il Torino Film Festival. Ci attende una serata di cinema memorabile».

Il film arriverà nelle sale italiane il 3 dicembre 2026 distribuito da Eagle Pictures, realtà di riferimento nel panorama cinematografico italiano, capace di valorizzare storie che rendono il cinema un’esperienza sempre straordinaria.

Il Torino Film Festival è realizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino e si svolge con il contributo del Ministero della Cultura – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo, Regione Piemonte, Città di Torino, Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT.