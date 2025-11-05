Il CREA a Fieracavalli: tutti gli appuntamenti

Anche il CREA, l’Ente italiano di ricerca sull’agroalimentare e le foreste, vigilato dal MASAF, partecipa a Fieracavalli, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo equestre e punto di riferimento internazionale per appassionati, allevatori e professionisti del settore dal 1898.

È prevista un’ampia gamma di attività: percorsi degustativi ed esperienziali, laboratori interattivi, una mostra, giochi educativi e perfino una cavalcata virtuale.

Al centro ci saranno i cavalli Lipizzani, razza creata dall’uomo a partire dal 1580 i cui destini si intrecciano con la storia d’Europa, patrimonio UNESCO dal 2022, museo vivente di biodiversità senza eguali al mondo e fiore all’occhiello del CREA, che gestisce l’unico allevamento italiano dal 1955. Sarà possibile ammirarli in pista e conoscerli da vicino ai box con alcuni degli esperti che se ne prendono cura ogni giorno.

L’attività “Tra zolle e zoccoli” permetterà di esplorare il suolo e il compost, mentre “Formaggi e sapori al passo con la natura” offrirà degustazioni di formaggi tipici. Il “PAC Game” simulerà la gestione di un’impresa agricola, educando sui principi della Politica Agricola Comune. In “Bollicine in sella” si potranno degustare vini del territorio per un aperitivo “a cavallo” di gusto e innovazione, mentre in collaborazione con Ente risi saranno celebrati i 100 anni della prima ibridazione che ha portato poi al Vialone nano.

Nel seminario “Miglioramento genetico e attività di ricerca per l’allevamento equino”, organizzato dalla Direzione Generale Ippica del MASAF, le più importanti realtà che operano nel settore del miglioramento genetico e della ricerca si confronteranno indicando soluzioni e prospettive per il futuro del cavallo italiano.

“Il CREA con questa edizione di Fieracavalli – dichiara il Presidente CREA, Andrea Rocchi – intende dare al mondo del cavallo l’attenzione che merita, con un impegno a 360 gradi sul miglioramento genetico e sulla ricerca, anche valorizzando maggiormente i nostri Lipizzani, patrimonio Unesco, di cui gestiamo l’unico allevamento italiano”.