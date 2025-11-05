Animali e Ambiente

Il CREA a Fieracavalli: tutti gli appuntamenti

Foto di CronacaTorino CronacaTorino3 ore fa
7 minuto di lettura
Il CREA a Fieracavalli

Anche il CREA, l’Ente italiano di ricerca sull’agroalimentare e le foreste, vigilato dal MASAF, partecipa a Fieracavalli, la più importante manifestazione italiana dedicata al mondo equestre e punto di riferimento internazionale per appassionati, allevatori e professionisti del settore dal 1898.

È prevista un’ampia gamma di attività: percorsi degustativi ed esperienziali, laboratori interattivi, una mostra, giochi educativi e perfino una cavalcata virtuale.

Al centro ci saranno i cavalli Lipizzani, razza creata dall’uomo a partire dal 1580 i cui destini si intrecciano con la storia d’Europa, patrimonio UNESCO dal 2022, museo vivente di biodiversità senza eguali al mondo e fiore all’occhiello del CREA, che gestisce l’unico allevamento italiano dal 1955. Sarà possibile ammirarli in pista e conoscerli da vicino ai box con alcuni degli esperti che se ne prendono cura ogni giorno.

L’attività “Tra zolle e zoccoli” permetterà di esplorare il suolo e il compost, mentre “Formaggi e sapori al passo con la natura” offrirà degustazioni di formaggi tipici. Il “PAC Game” simulerà la gestione di un’impresa agricola, educando sui principi della Politica Agricola Comune. In “Bollicine in sella” si potranno degustare vini del territorio per un aperitivo “a cavallo” di gusto e innovazione, mentre in collaborazione con Ente risi saranno celebrati i 100 anni della prima ibridazione che ha portato poi al Vialone nano.

Nel seminario “Miglioramento genetico e attività di ricerca per l’allevamento equino”, organizzato dalla Direzione Generale Ippica del MASAF, le più importanti realtà che operano nel settore del miglioramento genetico e della ricerca si confronteranno indicando soluzioni e prospettive per il futuro del cavallo italiano.

Il CREA con questa edizione di Fieracavalli – dichiara il Presidente CREA, Andrea Rocchi – intende dare al mondo del cavallo l’attenzione che merita, con un impegno a 360 gradi sul miglioramento genetico e sulla ricerca, anche valorizzando maggiormente i nostri Lipizzani, patrimonio Unesco, di cui gestiamo l’unico allevamento italiano”.

Foto di CronacaTorino CronacaTorino3 ore fa
7 minuto di lettura
Foto di CronacaTorino

CronacaTorino

Articoli Correlati

Condomini Virtuosi Beinasco, premiati in cinque per la buona raccolta differenziata

Maggio 2019 9:54

Puliamo il Mondo 2019, aderisce anche Almese

Settembre 2019 11:18
qualità dell'aria

Uno sguardo all’aria 2022. Pubblicato il Rapporto di Città metropolitana di Torino e Arpa Piemonte

Novembre 2023 18:44
Acerbi al Parco

Acerbi al Parco 2024: spettacoli e performance in parchi e giardini

Maggio 2024 15:59
Pulsante per tornare all'inizio