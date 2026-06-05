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Il Club76 saluta una stagione di successi

Sgueglia: “Invisibile lavoro dietro le quinte. Vogliamo continuare a far sognare”

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Striscione Club76

Il Club76 guarda al futuro senza dimenticare il percorso compiuto. Per continuare a crescere, infatti, è fondamentale avere piena consapevolezza di quanto costruito nel tempo.

Si chiude così una stagione importante, ricca di soddisfazioni e risultati prestigiosi, ma soprattutto  caratterizzata da una crescita costante: quella che non cerca scorciatoie, ma che permette di alzare  progressivamente il livello e consolidare le basi per il domani.

I numeri raccontano un’annata da protagonista. L’Under 18/B1 ha conquistato il titolo provinciale e  regionale, chiudendo al quinto posto le Finali Nazionali e centrando inoltre il nono posto nel  campionato di Serie B1.

Percorso brillante anche per l’Under 16, laureatasi campione provinciale (AT/CN) e regionale,  prima di ottenere un prestigioso quarto posto alle Finali Nazionali.

Titoli provinciali e regionali anche per Under 14 e Under 13, protagoniste di una stagione da  incorniciare.

A completare il quadro, l’Under 12 6×6 ha confermato il proprio valore difendendo il titolo  conquistato nella stagione precedente, mentre il minivolley ha fatto registrare un record di  iscrizioni, ulteriore testimonianza della vitalità e dell’attrattività del progetto Club76.

Il grande lavoro che si svolge quotidianamente dietro le quinte ci fa guardare al futuro con fiducia  – commenta Nicola Sgueglia, responsabile del settore giovanile Fenera Chieri ’76 e dell’area My  Club – Vogliamo continuare a lavorare per far sognare tante altre bambine e ragazze. Un  ringraziamento speciale va a Beppe Orlandi, Stefano Gay e Daniele Lia che, sotto l’attenta guida del direttore generale del Club76, Max Gallo, non hanno mai smesso di credere in questo progetto,  seminando giorno dopo giorno affinché oggi si possano raccogliere frutti importanti”.

Questa stagione rappresenta un nuovo tassello nel percorso di crescita del Club76, con la  consapevolezza che ogni risultato raggiunto è il punto di partenza per nuove sfide e nuovi sogni da  inseguire.

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