Tra le gare dell’ultima settimana del settore giovanile, prima vittoria nella Seconda Fase TOP per l’Under 13 Gold, che supera Eridania nonostante le assenze. Inizia con un successo anche la Seconda Fase TOP per l’Under 13 Femminile, che resta imbattute da inizio stagione e supera Basket Venaria.

Vincono anche i Top Junior con San Paolo, l’Under 14 UISP con Crocetta e l’Under 15 Silver con Pinerolo. Torna alla vittoria anche l’Under 17 Eccellenza con 5 Pari Torino.

Buona prova per l’Under 14 Gold, che si ferma a poche lunghezze da College. L’Under 19 Silver con Grugliasco cede a nella prima giornata della Seconda Fase TOP, mentre l’Under 17 Gold cede a Cus Torino.

U13 GOL

BEA CHIERI – ERIDANIA BASKET 66-63 Parziali: 24-16, 32-39, 49-44

CHIERI: Mariani, Di Bartolo, Mouaddine 30, Popa 2, Marino 5, Zuccarello 4, Porcu 10 Serratore 13, Violante, Campanelli, Anghel 2. All. Corrado.

U13 FEMMINILE

BEA CHIERI – BASKET VENARIA 69-58 Parziali: 16-18, 36-30, 54-46

BEA CHIERI: Bernardinello 25, Sangiorgi 15, Ferrone (K) 14, Giardiello 6, Della croce 5, Cammareri 4, Mosso, Savio, Santoro, Di dedda, Alessandria, Giangualano, All. Ucci, Ass.Lafiosca.

BASKET VENARIA: Lastella 21, Hernandez 21, Avagliano 6, De bortoli 4, Cimatti 3, Mondino 3, Negro, Mele, Mamonte. All. Lombardo F., Ass Lombardo S.

TOP JUNIOR

SAN PAOLO ASD – BEA CHIERI SSDRL 64-131 PARZIALI: 16-30; 25-70; 44-103<

BEA: Lappano 20, Munafò 8, Iannucci 5, Alò 18, Bertoglio 9, Consiglio 11, Mateo 3, Giorcelli 28, Barisone 29. All. Mussio, Ass. Trunfio.

U14 UISP

DON BOSCO CROCETTA – BEA T-SEC 49-68 Parziali: 6-19, 19-32, 40-50

BEA T-SEC: Amerio 18, Dalmasso 7, Ferrone 12, Sangiorgi 10, Cartolaro 4, Vaschetto, Iacovuzzi, Solla, Sandri 2, Percudani 2, Zanzon 13, Cazzaro. All. Mazzardis, Ass. Piersanti.

U15 SILVER

A.S.D CESTISTICA PINEROLO – BEA CHIERI 44-62 Parziali: 8-20, 22-31, 38-48

Pinerolo: Uchetto, Forroia 4, Boncristiano10, Cavazzini 2, Marella 16, Piras, Lanfranco 9, Terrini 5, Cazzara, Cacuotti, Mosca.

BEA CHIERI: Zoccolan 2, Meles 13, Traversari 14, Mastrocola 9, Ricci 2, Cordero 8, Griva 2, Gigante 12, Santoro, Stoian Azzellino, Chiara.

U17 ECCELLENZA

5 PARI – BEA CHIERI 67-71 Parziali: 15-11; 28-29; 48-46

5 PARI: Bruno 10, Taravella 3, Marcia 14, Contristano, Poumani 2, John 3, Crociara NE, Aimo 2, Lombardi, Regruto 24, Iammarone 2, Salierno 4. All. Abrate

BEA CHIERI: Marrese 17, Viggiano 7, Guardalben 8, Bechis 11, Marchiori, Ricci 6, Minetti, Obakhavbaye 2, Monaco 2, Mout 6, Pisciuneri 12. All. Conti, Ass. Bonifacio, Acc. Bechis.

U14 GOLD

BEA CHIERI – COLLEGE BASKETBALL 67-76 Parziali: 17-11, 33-41, 44-59

BEA CHIERI: Fatai 5, Borz 17, Mouaddine, Di Giorgio, Cristiano 2, De mita, Menegatti 23, Montiglio 2, Bassi , Calo’ 9, Coltiletti 9, Dimonte. All. Corrado, Ass. Pirocca.

COLLEGE: Bini 2, Okadoh 37, Ariano, Mariannini, Bertone 10, Taglione T. 11, Avanzo 4, Marasco 2, Roman, Et Tini, Campone, Taglione V 10. All. Vigliaturo, Ass. Santagostino.

U19 SILVER

BeEA CHIERI – GRUGLIASCO 55-68 Parziali: 14-12; 34-31; 45-56

BEA CHIERI: Ricciardo 5, Bianco 2, Torre, De Mita 7, Bergese 7, Amirante, Lafiosca 7, Mazzardis, Manzini, Marcon 8, Fratantonio, Kamami 19, all. Potenza W., ass. Virde A.

GRUGLIASCO: Tanzini, Morra 2, Recchino, Taverna 8, Milano 2, Guidi 10, Agus, Mione 14, Brighina 17, Bombana 7, Zanoni 8, Armando , all. Ferrero G., ass. Aguino G.

U17 GOLD

BEA CHIERI – CUS TORINO 60-80 Parziali: 17-23; 27-54; 45-66

CHIERI: Ahia 20, Ricci 21, Gamba 4, Giangualano 2, Marchiori 4, Scamardella, Molinari, Zanzon, Gangitano 3, Cascio 4, Radatti 2. All. Bertulessi, Ass. Bonifacio.

LEOPARDI PRIDE!