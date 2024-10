Dall’agricoltura all’enogastronomia passando per i riti della tradizione contadina: la Fiera di San Martino si prepara ad accogliere i visitatori, grazie anche alle tante occasioni di shopping in città

Tra gli appuntamenti più attesi della stagione, torna il 9 e il 10 novembre a Cirié (TO) la Fiera Agricola di San Martino, organizzata dalla Città di Cirié in collaborazione con la Coldiretti locale, che porterà nella nostra città la grande Fiera della Tradizione così come gli spazi dedicati all‘agricoltura, all‘hobbistica, al florovivaismo, all‘enogastronomia, allo street food.

Confermata anche per quest’edizione la divisione in “poli di interesse” – Piazza Vittime dell’IPCA, Corso e Viale Martiri della Libertà e Piazza Castello – idealmente collegati dall’asse pedonale di via Vittorio Emanuele II (che nella giornata di domenica 10 novembre vedrà anche i negozi aperti durante tutta la giornata) a cui si aggiungono Villa Remmert e la stessa via Rosmini.

La Fiera si apre sabato 9 novembre con l’esposizione di autovetture, di piccoli macchinari agricoli e per il giardinaggio e attrezzature nel viale e in Corso Martiri della Libertà, visitabile anche di domenica.

Gli amanti dello street food potranno approfittare già dalle ore 17.00 (e fino alle 23.00) di sabato (e dalle 9.00 alle 20.00 di domenica) dell’offerta gastronomica proposta in Piazza D’Oria con il Food Village e gli stand tematici regionali: arrosticini abruzzesi, focaccia ligure e toscana, farinata, gnocco fritto dolce e salato, bomboloni, panzerotti, hambuger e hot dog, straccetti di manzo, agnolotti di manzo e tante altre specialità dolci e salate.

Inoltre, nella giornata di domenica si aggiungerà per gli amanti delle tradizioni locali il “Pranzo del contadino” con un gustoso menù tipico del nostro territorio, polenta compresa, a cura della Pro Loco Devesi (a partire dalle 12.00), che nel pomeriggio proporrà invece un corroborante vin brûlè.

Sin dalla giornata di sabato, e quindi anche per tutta la domenica, inoltre via Vittorio Emanuele II da mattina e fino a chiusura serale ospiterà “Mercanti in fiera”: produzioni artigianali, idee regalo, oggettistica e molto altro ancora.

Domenica 10 novembre sarà quindi la volta della Fiera della Tradizione, il grande mercato con tanti operatori ambulanti in Corso Nazioni Unite, Piazza Castello e via Trivero, che accoglierà ciriacesi e turisti in cerca di belle occasioni di shopping dalle 8.00 alle 18.00.

Piazza Vittime dell’IPCA conferma la vocazione agricola della Fiera di San Martino con la presenza di macchine agricole e con la mostra bovini e animali da fattoria. E, alle 13.00, l’Assessorato all’Agricoltura insieme a Coldiretti ha organizzato un momento di riconoscimento dedicato alle aziende agricole di Cirié e dintorni che da anni partecipano attivamente alla vita della Fiera di San Martino. Sempre in Piazza Vittime dell’IPCA, i più piccoli potranno sperimentare il “battesimo della sella” con pony e cavalli “a misura di bimbo”.

L’area agricola si collegherà a Corso Martiri della Libertà attraverso via Rosmini, con un percorso all’insegna del gusto e della cultura enogastronomica, con produttori di eccellenza provenienti soprattutto dal nostro territorio.

Proprio nel tratto che collega via Rosmini al Viale saranno invece posizionati i vivaisti, che quest’anno avranno a disposizione uno spazio rinnovato e attraente per poter mettere in mostra piante, fiori, e tutto il coloratissimo mondo del giardinaggio e della coltivazione.

Villa Remmert sarà invece sede dell’evento “I cestini di San Martino” organizzato da ATA – Associazione Tutela Ambiente: dalle 10 alle 18, nella Serra, sarà allestita una mostra divulgativa sulle origini dei vimini e sul suo sviluppo nella storia, oltre all’esposizione di manufatti in vimini (cestini e non solo). Dalle 14 alle 17.30, si svolgerà invece una gara di costruzione di cestini in vimini che si concluderà con la premiazione delle 17.30. Un prezioso tesoro di manualità e cultura contadina da preservare e coltivare. Per info e iscrizioni 340.9017776

In occasione della Fiera di San Martino, domenica 10 novembre Palazzo D’Oria aprirà le sue porte al pubblico per visite guidate gratuite. La Biblioteca Storica con il suo percorso multimediale, la Sala di Carlo Emanuele, il Boudoir, la Sala dell’Affresco e il suo atrio, oltre alla Quadreria dei Marchesi e le nuove sale del piano terra, saranno visitabili dalle 15.00 alle 18.00, gratuitamente e senza prenotazione.

In corso Martiri della Libertà, proprio nella zona prospiciente Palazzo D’Oria, sarà invece proposta un’interessante esposizione di auto storiche – dai modelli più noti a vere e proprie chicche per amatori – curata da Roberto Baima.

Sotto i portici di Palazzo D’Oria, sempre nella giornata di domenica, sarà invece ospitata la mostra fotografica curata dal GAEEB – Gruppo Astrofili E. Barnard.

Il parco di Villa Remmert sarà dedicato anche quest’anno a “Zampe in Fiera”, l’evento cinofilo che coniuga sport e gioco. Alla mattina, dalle 10 alle 12, sarà aperto lo “Spazio informativo ” (gli istruttori saranno a disposizione dei visitatori per consigli e domande) mentre alle 14.30 si svolgerà la “Sfilata a 4 zampe”, aperta a tutti i tipi di cani (iscrizione obbligatoria). Alle 15.45, “Educatori in campo” con tecniche e prove pratiche di educazione e addestramento e, alle 16.45, “Istruttori in campo”: esibizioni degli istruttori con i loro cani. Per info: 351.7677760

In Piazza San Giovanni invece, dato il successo riscontrato in primavera, verrà nuovamente allestita l’area “security” con gli approfondimenti, i veicoli e il personale pronto a rispondere a domande e curiosità della Polizia Locale, della Protezione Civile Associazione Base Sierra, della Croce Verde sezione di Cirié e Associazione Nazionale Carabinieri. A poca distanza, in via San Ciriaco, associazioni di volontariato sociale del ciriacese presenteranno programmi e nuove iniziative.