A3M | Esordio casalingo nel derby con Savigliano

Dopo aver steccato la prima di campionato in Umbria arriva la prima gara casalinga per la Pallavolo La Bollente. Ed è subito derby. Domenica 25 ottobre 2026, alle ore 18.00, infatti, la Negrini CTE Acqui Terme scenderà in campo al Palazzetto dello Sport di Valenza per affrontare la Monge Gerbaudo Savigliano nella seconda giornata del campionato di Serie A3 Credem Banca.

Dopo la sconfitta esterna subita all’esordio contro l’ErmGroup Altotevere San Giustino, la squadra allenata da coach Simone Serafini va a caccia dei primi punti stagionali davanti al proprio pubblico contro un’avversaria che, invece, ha esordito con una vittoria al tie break contro la Sav Trebaseleghe.

L’incontro rappresenta un vero e proprio derby piemontese e vede un’assoluta parità a livello statistico: sei incontri nelle tre stagioni passate con due vittorie casalinghe ed una esterna per ciascuna delle due contendenti. Nella scorsa stagione in entrambe le sfide ha avuto la meglio la formazione acquese, ma ora è tutt’altra storia: entrambe le formazioni durante l’estate hanno attuato una vera e propria rivoluzione.

Se sul fronte acquese si sono registrate quattro conferme e dieci new entry, anche sul fronte saviglianese si sono registrati cambiamenti simili.

La Monge Gerbaudo Savigliano vede alla guida Andrea Berra, subentrato a metà del passato campionato in seguito al passaggio di Simone Serafini sulla panchina acquese. Nel roster sono stati confermati il capitano Matteo Pistolesi in regia ed i centrali Lorenzo Rainero ed Ambrogio Quaranta.

Per il resto, l’organico è stato totalmente rinnovato: al palleggio è giunto il giovane Luca Quaranta, al centro Alberto Marra, mentre lo scacchiere degli opposti vede protagonisti Marco Spagnol e Carlo Ballari. Nel reparto schiacciatori si registrano gli arrivi di Giovanni Bellanti, Edoardo Cunial, Gabriel Marini Da Costa e Daniele Carpita, lo scorso anno ad Acqui.

Quello del classe 2005 non è però l’unico ritorno al passato per i colori acquesi: nel ruolo di libero figura infatti Luca Martina, indimenticato protagonista per tre annate culminate con il trionfo in Coppa Italia, la promozione ed il primo storico anno in Serie A3 Credem Banca nel 2023/24. Completa il reparto arretrato dei cuneesi il giovane Andrea Marassi, prodotto del vivaio saviglianese.

Si preannuncia, quindi, una battaglia tra due squadre pronte a scrivere nuove pagine della loro storia.

L’appuntamento è domenica 25 ottobre alle ore 18:00 al Palazzetto dello Sport di Valenza con diretta streaming sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.