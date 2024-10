Dopo l’ingaggio di Kurt Ramler come nuovo Head Coach per la stagione IFL 2025, i Giaguari Torino stanno iniziando a mettere insieme la squadra che andrà in campo la prossima stagione. Primo tassello importante per la composizione della squadra è l’ingaggio del quarterback americano Evan Lewandowski, che andrà ad occupare uno dei due slot dedicati ai giocatori di scuola straniera.

Lewandowski è reduce da una stagione professionistica nell’Arena Football League con gli Albany Firebirds ed ha al suo attivo un corposo curriculum a livello di High School e di College in Division 3.

Mossi i primi passi nella squadra della High School di Lake Zurich, Illinois, dove Evan era capitano ed ha conseguito i titoli di all-conference, all-area, all-state, Lake County Player of the Year e Chicago Tribune Player of the Month, Lewandowski è stato reclutato dall’università di Wisconsin – Lacrosse nel 2018.

A Wisconsin-Lacrosse Evan è stato inserito nella All-Conference al secondo anno, è stato capitano ed ha stabilito molti record All-Time dell’università, tra cui maggior numero di TD pass e passing yard sia in una partita che in stagione e due record All Time in Division 3: 9 touchdown pass in una partita e 5 touchdown pass in un quarto.

Passato all’Università di Wisconsin-Whitewater per gli ultimi due anni della sua carriera universitaria, Lewandowski è stato semifinalista per il Gagliardi Trophy, il premio per il miglior giocatore della Division 3, nel suo anno da Senior nel 2022.

Dopo l’Università, come detto, per il Quarterback è arrivata l’esperienza tra i Pro della Arena Football League che ha portato all’avventura oltreoceano con i Giaguari Torino che inizierà a breve.

CS e Ph Ufficio Stampa Giaguari Torino