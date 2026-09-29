Giornata mondiale per il cuore 2026: il Piemonte non perde il battito

Torino, 29 settembre 2026 – Un solo obiettivo, modi diversi per raggiungerlo: portare la prevenzione cardiovascolare sempre più vicino alle persone, nei luoghi della vita quotidiana.

È questo il filo conduttore della Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day 2026, promossa sul territorio da Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS, membro nazionale della World Heart Federation e coordinatore in Italia della Giornata Mondiale per il Cuore. Non un singolo evento, ma un percorso che attraversa territori e comunità utilizzando linguaggi e luoghi differenti per parlare di prevenzione cardiovascolare, corretti stili di vita, attività fisica, primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione precoce.

Dalle feste dello sport al Piemonte, fino alla Sicilia

Il percorso è iniziato incontrando soprattutto giovani, famiglie e cittadini attraverso Cuore & Sport e le Feste dello Sport di Torino e del Piemonte. Parco Pellerina, Parco Ruffini, Guarene, Beinasco e Lanzo Torinese sono diventati luoghi nei quali lo sport e il movimento hanno incontrato la prevenzione e l’educazione alle manovre salvavita.

La Giornata Mondiale per il Cuore ha poi attraversato l’Italia raggiungendo anche la Sicilia, con gli appuntamenti del 26 settembre ad Acireale e del 27 settembre a Belpasso. Ieri sera la Mole Antonelliana si è illuminata di rosso e un flash mob di tango, nel cuore di Torino, ha accompagnato il messaggio: TORINO NON PERDE IL BATTITO! Il battito del cuore ha incontrato simbolicamente quello della musica e della danza, trasformando uno dei luoghi più riconoscibili della città in un grande messaggio di prevenzione.

29 settembre – Rivoli: oltre 2.000 studenti imparano a salvare una vita

Oggi il testimone passa all’Ospedale degli Infermi di Rivoli, con EVVIVA! ASL TO3 – Speciale Giornata Mondiale per il Cuore. Un grande evento dedicato soprattutto ai giovani: oltre 2.000 studenti saranno coinvolti in attività sulla salute, sulla prevenzione, sul primo soccorso, sulla rianimazione cardiopolmonare e sull’utilizzo del defibrillatore. È anche la prosecuzione di oltre dieci anni di impegno rivolto ai ragazzi: dalle grandi giornate con migliaia di studenti in Piazza San Carlo fino all’esperienza di EVVIVA!, con un messaggio rimasto immutato nel tempo: ANCHE TU PUOI SALVARE UNA VITA.

7 ottobre – Salute delle donne e medicina di genere

Il percorso proseguirà il 7 ottobre, dalle ore 10.00 alle 17.00, all’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano, con il convegno: “Dalla leadership nelle professioni sanitarie alla medicina di genere”

“Le donne curano. Chi si prende cura della loro salute?” Un appuntamento dedicato a professionisti sanitari, prevenzione, medicina di genere, innovazione e leadership. Una giornata dedicata alla salute delle donne che si prendono cura di altre donne e non solo.

16 ottobre – Parco Dora: Villaggio per il cuore, speciale scuole

Il 16 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale della Rianimazione Cardiopolmonare – World Restart a Heart Day, il percorso arriverà a Parco Dora, dove prenderà vita il Villaggio per il Cuore. La prima giornata sarà dedicata in modo particolare alle scuole. Studenti e insegnanti potranno vivere esperienze dedicate alla prevenzione cardiovascolare, ai corretti stili di vita, alla rianimazione cardiopolmonare, all’utilizzo del DAE, allo sport e al movimento, incontrando professionisti sanitari, volontari, associazioni e istituzioni. Saranno presenti, tra gli altri, stand di ASL Città di Torino, Azienda Zero Piemonte, AVIS, ACAT, AIDO, FIDAS, Vol.To, OPI Torino, Croce Verde Torino e Croce Giallo-Azzurra Torino.

17 ottobre – Villaggio per il cuore e Heart Run

Il 17 ottobre Parco Dora si aprirà alla città, alle famiglie e ai cittadini. Prevenzione, salute, sport, formazione, volontariato e cultura del soccorso saranno riuniti in un grande Villaggio aperto alla comunità. Nella stessa giornata si svolgerà la Heart Run – La Corsa/Camminata per far battere i cuori – 3° Memorial Lorenzo Greco, manifestazione ludico-motoria non competitiva di circa 5 chilometri, con uno Speciale Scuole. La corsa unirà movimento, prevenzione e solidarietà: il ricavato, al netto dei costi organizzativi, contribuirà all’acquisto e alla donazione di nuovi defibrillatori sul territorio. CORRI PER IL CUORE. CORRI PER SALVARE UNA VITA. Ulteriori tappe saranno organizzate in collaborazione con Anpas Piemonte.

24 ottobre – La prevenzione nelle case della comunità

Il 24 ottobre il percorso arriverà infine nelle Case della Comunità del Piemonte, portando la prevenzione cardiovascolare nei presidi sanitari territoriali più vicini alla vita quotidiana delle persone.

Sarà la conclusione ideale di un viaggio iniziato nello sport e proseguito attraverso piazze, scuole, ospedali e parchi: la prevenzione che va incontro alle persone.

La Giornata Mondiale per il Cuore – World Heart Day 2026 ha ottenuto il patrocinio della Camera dei deputati, della Regione Piemonte, di Azienda Zero Piemonte, della Città di Torino, dell’Asl Torino, dell’Asl To3.

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi e il sottosegretario Claudia Porchietto che è intervenuta oggi alla conferenza stampa dichiarano: «La prevenzione è uno degli strumenti più importanti che

abbiamo per tutelare la salute e diventa ancora più efficace quando riesce ad andare incontro alle persone. È questo il valore della Giornata Mondiale per il Cuore: portare la cultura della prevenzione cardiovascolare fuori dagli ospedali, nelle scuole,

nelle piazze, nei luoghi dello sport e, quest’anno, anche nelle Case della Comunità, coinvolgendo cittadini di ogni età. Prevenire significa adottare corretti stili di vita e sottoporsi ai controlli necessari, ma anche diffondere la conoscenza delle manovre

salvavita e dell’utilizzo del defibrillatore: gesti che, in una situazione di emergenza, possono davvero fare la differenza. Il coinvolgimento di oltre duemila studenti nell’appuntamento di Rivoli rappresenta, da questo punto di vista, un investimento

importante sulla consapevolezza delle nuove generazioni. Come Regione Piemonte sosteniamo con convinzione un percorso che mette insieme istituzioni, aziende sanitarie, professionisti e volontariato e che porta sul territorio un messaggio semplice:

prendersi cura della propria salute comincia prima della malattia. Ringraziamo Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” e tutti coloro che contribuiranno alle numerose iniziative in programma».

«Abbiamo scelto di non concentrare la Giornata Mondiale per il Cuore in un solo evento – sottolinea Marcello Segre, Presidente di Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS – perché la prevenzione deve raggiungere le persone dove vivono, studiano, lavorano, fanno sport e si incontrano. Dallo sport alla Mole, dai duemila ragazzi di Rivoli a Parco Dora, fino alle Case della Comunità: cambiano i luoghi e i linguaggi, ma l’obiettivo rimane uno solo. Portare la prevenzione sempre più vicino alle persone e costruire comunità nelle quali ciascuno possa sapere cosa fare anche quando una vita è in pericolo».

Un contributo concreto alla realizzazione del percorso è di Reale Foundation e Poste Italiane, che sostengono l’impegno di Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” ODV ETS nel portare prevenzione, informazione e cultura della salute sempre più vicino alla comunità.

Non perdere il battito #AncheTuPuoiSalvareUnaVita