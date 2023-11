Fiorentina Juventus 0-1

Nella sfida tra la Juventus e la Fiorentina, Fabio Miretti è emerso come l’eroe bianconero, segnando il gol che ha consentito alla squadra di Allegri di sbancare il Franchi. La Fiorentina di Italiano ha sfoderato una mole di gioco impressionante, ma non è stata sufficiente per superare la solida difesa della Juventus.

La partita è stata preceduta da polemiche sull’opportunità di rinviarla a causa dell’alluvione che ha colpito gran parte della Toscana. Tuttavia, nonostante le condizioni avverse, la Juventus è riuscita a mantenere la sua concentrazione e a ottenere una preziosa vittoria.

La Juventus di Allegri, sebbene non brillante dal punto di vista del gioco, dimostra di essere estremamente solida in difesa. I bianconeri mantengono la porta inviolata per la sesta partita consecutiva, e portano a casa la quarta vittoria consecutiva ed il secondo posto in classifica. La Juventus resta a soli due punti di distanza dalla capolista Inter, tenendo un ritmo impressionante.

D’altro canto, la Fiorentina di Italiano ha subito il suo terzo ko consecutivo in Serie A senza segnare un gol. Nonostante una costante pressione offensiva, la squadra viola non è riuscita a penetrare la difesa avversaria, scivolando così fuori dalla zona Europa.

L’allenatore livornese, Massimiliano Allegri, ha guidato la Juventus con il suo stile tattico caratteristico. Dopo appena dieci minuti di gioco, i bianconeri hanno ottenuto il vantaggio grazie al gol di Fabio Miretti. Da quel momento in poi, la Juventus ha difeso con determinazione, portando a casa tre punti fondamentali per la classifica.

Miretti e la Juventus hanno dimostrato ancora una volta la loro capacità di vincere partite chiave, anche quando il gioco non è al massimo. Con il secondo posto in classifica e la caccia all’Inter in corso, i tifosi bianconeri possono sognare in grande. La Fiorentina, invece, dovrà affrontare delle sfide significative per tornare a lottare nella parte alta della Serie A.