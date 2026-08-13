Torino aggiunge profondità al reparto lunghi con Angelo Del Chiaro

Torino, giovedì 13 agosto 2026 – Reale Mutua Basket Torino è lieta di annunciare l’ingaggio dell’atleta Angelo Del Chiaro.

Del Chiaro arriva a Torino con un accordo inizialmente valido per la fase iniziale del campionato, che gli permette di unirsi al gruppo e garantire ulteriore profondità al reparto lunghi, con possibilità di estensione per il resto della stagione.

Centro classe 2001, 208 cm di altezza, Del Chiaro ha disputato la passata stagione in Serie A2 con le maglie di Forlì e Roseto, totalizzando 40 presenze con medie di 4.9 punti e 4.4 rimbalzi in 18.1 minuti di utilizzo tra la regular season e i successivi playout disputati con il club abruzzese.

“Sono molto felice di questa opportunità,” le prime parole di entusiasmo di Angelo Del Chiaro dopo l’accordo con Torino. “Paolo Moretti mi aveva allenato quando ero under a Pistoia, sono felice di ritrovarlo e di averlo come allenatore anche da senior. Ho parlato con lui, mi ha proposto questa opportunità e sono contento di averla accettata. Sono felice di ritrovare anche Simone Pepe, con cui ho giocato a Forlì, e non vedo l’ora di conoscere tutti i miei compagni di squadra. Mi sento di portare grande positività ed energia e farò tutto quello che mi richiederà coach Moretti.”

“Chiudiamo il nostro mercato con un centro giovane e talentuoso,” afferma coach Paolo Moretti. “Angelo è un lungo con la capacità di aprire il campo e di giocare da collante offensivo grazie alla sua conoscenza del gioco.”

La carriera di Angelo Del Chiaro

Nato a Pietrasanta (Lucca) il 2 marzo 2001, Angelo Del Chiaro è un prodotto del settore giovanile del Pistoia Basket 2000. Proprio con Pistoia ha fatto il suo esordio in Serie A a 18 anni nel 2019, lanciato proprio da coach Paolo Moretti.

Accumula esperienza sempre a Pistoia e allo stesso tempo cresce il suo impiego nelle rotazioni di coach Brienza negli anni successivi in Serie A2: nel 2022 vince la Supercoppa LNP e nella stagione successiva contribuisce al ritorno in massima serie del club toscano, vivendo la straordinaria cavalcata biancorossa fino alla vittoria delle Finali Playoff proprio contro Torino, chiudendo la serie al Pala Gianni Asti.

Viene confermato anche per la stagione seguente in LBA. Al termine del campionato, si conclude il suo lungo percorso con il club pistoiese che lo aveva lanciato nel basket professionistico. Si trasferisce a Forlì, con cui raggiunge le semifinali playoff nel 2025 dopo essere stato decisivo con 21 punti nella cruciale Gara 5 di quarti di finale vinta contro Cividale.

Rimane a Forlì anche per metà del campionato successivo, prima di passare a Roseto per il resto della stagione. Ora, la chiamata della Reale Mutua per garantire ulteriore profondità e varietà di soluzioni allo staff di coach Moretti nel campionato che sta per iniziare.

Ufficio Stampa Basket Torino