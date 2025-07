Torino, mercoledì 31 luglio 2025 – Reale Mutua Basket Torino comunica la composizione dell’area performance per la stagione sportiva 2025/26.

Roberto Marocco

Sarà ancora una volta Roberto Marocco a guidare la preparazione fisica della prima squadra, per il quarto anno consecutivo. Figura altamente qualificata, Marocco ha maturato esperienze di rilievo tra i professionisti e con le nazionali giovanili azzurre, contribuendo da preparatore fisico alla conquista dell’argento europeo con l’Italia U17 nel 2023 e, con lo stesso gruppo, dell’argento mondiale U18 nel 2024. Attualmente è impegnato con la Nazionale U16, che si prepara per gli Europei di categoria in programma a Tbilisi (Georgia) a inizio agosto. Docente presso l’Università di Scienze Motorie di Torino e relatore in clinic nazionali e internazionali, rappresenta ormai un punto di riferimento per tutto lo staff gialloblù.

Davide Beratto

Al suo fianco, nel ruolo di assistente preparatore fisico, ci sarà Davide Beratto, giovane professionista che porta con sé esperienze nel basket giovanile e senior (Serie C), che sarà anche il nuovo referente per la preparazione atletica del settore giovanile. La sua è una storia che riempie d’orgoglio tutto il club gialloblù: dopo aver preso parte alla Strength & Conditioning Academy di Basket Torino nella passata stagione, Beratto ha compiuto un percorso di crescita che lo porta ora a entrare stabilmente nello staff gialloblù, a conferma della validità del progetto formativo interno del club.

Dopo tre stagioni di lavoro al fianco della prima squadra e del settore giovanile, Andrea Filippi ha deciso di concludere il proprio percorso in gialloblù per intraprendere una nuova opportunità lavorativa. La società lo ringrazia sinceramente per l’impegno, la dedizione e la professionalità sempre dimostrati, augurandogli il meglio per la prossima tappa della sua carriera.

Area medica e fisioterapica

Confermata integralmente anche l’area medica e fisioterapica, che proseguirà nel solco della proficua collaborazione con il Medical Lab, medical partner ufficiale di Basket Torino. Il team sanitario sarà composto dai medici Dott. Stefano Suraci e Dott. Francesco Gallozzi, insieme ai fisioterapisti Marco Daniele e Nicolò Brighenti, che continueranno a rappresentare un supporto costante e fondamentale per la salute degli atleti gialloblù.

“Sono davvero grato al presidente David Avino e al direttore generale Giorgio Bottaro per la fiducia rinnovata,” – dichiara Roberto Marocco – “Sono molto felice di proseguire il percorso al fianco di coach Paolo Moretti. Non vedo l’ora di iniziare la stagione nel migliore dei modi e sono contento di poter dare continuità al lavoro con l’intera area medica coordinata dal Dott. Suraci, dal Dott. Gallozzi e dai fisioterapisti Marco Daniele e Nicolò Brighenti. Inoltre, sono davvero orgoglioso di avere accanto a me Davide Beratto, che rappresenta una promozione meritata dopo aver partecipato con grande impegno al nostro progetto formativo.”

“Portare avanti il progetto della Strength & Conditioning Academy è una delle cose che mi rende più orgoglioso,” – aggiunge Marocco – “perché si tratta di un’iniziativa in costante crescita, che offre visibilità, formazione e reali opportunità di crescita professionale ai giovani preparatori. Allo stesso tempo, permette al club di garantire un supporto sempre più qualificato e strutturato sia alla prima squadra che al settore giovanile. Nella prossima stagione avremo 13 partecipanti attivi, un segnale concreto del valore e della credibilità del percorso.”

Reale Mutua Basket Torino si prepara alla nuova stagione con uno staff competente, coeso e pienamente allineato con la visione tecnica e formativa del club.

Ufficio Stampa Basket Torino