Parte il quarto campionato di A3 della Negrini CTE Acqui Terme

È giunto il momento di cominciare il quarto campionato di serie A3 per la Pallavolo La Bollente.

Inizia dal Palasport di San Giustino (PG) il cammino della Negrini CTE Acqui Terme nella Serie A3 Credem Banca 2026/27. Una trasferta subito impegnativa contro la ErmGroup Altotevere, da dove lo scorso anno gli acquesi sono tornati a secco.

Ora, però, si prospetta un’altra storia: la formazione di Acqui Terme si presenterà in Umbria con un roster quasi completamente rinnovato e ringiovanito, mentre la formazione umbra partirà con una squadra rinforzata che ha l’obiettivo di primeggiare nel girone.

Con tanto entusiasmo, capitan Esposito e coach Serafini sono pronti ad avviare questa nuova avventura.

Il capitano acquese esordisce affermando:

“C’è davvero tanta voglia di iniziare questo campionato dopo la lunga fase di preparazione e le amichevoli disputate. Sappiamo bene che San Giustino è un avversario di valore e ci attende subito un debutto impegnativo in trasferta. Ci stiamo preparando con grande attenzione, seguendo scrupolosamente le indicazioni ricevute e mettendo a frutto tutto il lavoro svolto in palestra in queste settimane”

Coach Serafini, che dovrà fare a meno per un paio di settimane del centrale Luisetto, infortunatosi nell’ultimo test, aggiunge:

“Dirsi pronti al cento per cento prima del verdetto del campo è sempre relativo: si spera sempre di esserlo. Di sicuro arriviamo da un buon periodo di preparazione e da test congiunti che ci hanno dato indicazioni importanti, mettendo in luce sia aspetti molto positivi sia situazioni su cui dobbiamo ancora lavorare. Il nostro percorso quotidiano in palestra prosegue con l’obiettivo costante di crescere e aggiungere dettagli al nostro gioco. La gara di domenica rappresenta solo la prima tappa di un cammino lungo, impegnativo e complesso, in cui cercheremo di esprimere al meglio il nostro potenziale. Affrontiamo una formazione che rientra senza dubbio tra le favorite del girone. Pur avendo cambiato qualcosa, San Giustino ha mantenuto un’intelaiatura solida, inserendo atleti di grande esperienza e caratura come Maiocchi e Bellucci. Puntano dichiaratamente ai vertici della classifica; sarà una sfida complicata, ma proprio per questo stimolante e bella da affrontare, dove andremo con l’intenzione precisa di fare la nostra pallavolo. Abbiamo dimostrato di avere un gruppo completo e competitivo per questa categoria. I test sul campo hanno confermato valori importanti che ora dobbiamo confermare e far vedere in campionato”

L’appuntamento è Domenica 18 ottobre alle ore 18 al Palasport di San Giustino (PG).

La partita come di consueto sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Lega Volley.