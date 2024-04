17 Aprile 2024 – La terza conferma della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 per il 2024/2025 è Katerina Zakchaiou. Reduce da una stagione di altissimo livello che l’ha collocata nel suo ruolo ai vertici delle graduatorie di rendimento della Serie A1 Tigotà, la centrale cipriota, 26 anni a luglio, giocherà quindi con Chieri il suo quinto campionato consecutivo in Italia.

Katerina, cosa ti porti dietro della tua prima stagione a Chieri?

«È stata davvero una bella stagione per tutti noi. A livello personale sono felice di aver avuto l’opportunità di aiutare la squadra a completare gli obiettivi che ci eravamo posti dall’inizio della stagione. Abbiamo avuto un anno impegnativo ma siamo arrivati ​​alla final four di Coppa Italia, alla conquista della Coppa Cev e ai quarti di finale dei play-off. Alla fine è stato un anno molto positivo per il club».

Da quando sei in Italia è la prima volta che giochi per due stagioni nella stessa squadra. Cosa ti ha convinta di Chieri?

«Sì, è la prima volta in Italia che mi fermo due anni nella stessa squadra, anche se ad essere onesti in ogni squadra in cui mi sono stata in Italia mi sono sentita come a casa. Motivi personali, il buon rapporto che ho con l’allenatore, le compagne di squadra, lo staff e la società, mi hanno convinta a restare un altro anno a Chieri. Mi piace che la gente sia come una famiglia. Il livello della pallavolo è ottimo, con giocatrici davvero brave, mi piace anche come l’allenatore e lo staff lavorano. Inoltre amo la città e l’ambiente».

Katerina Zakchaiou come sarà la tua estate?

«Sicuramente mi allenerò per essere pronta per la prossima stagione a dare il 100% di me stessa per aiutare la squadra a competere per tutti gli obiettivi. Per il resto, trascorrerò del tempo con la mia famiglia e gli amici e mi godrò ogni momento a Cipro».

Ufficio stampa Reale Mutua Fenera Chieri ’76