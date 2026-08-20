Andare per funghi significa trascorrere qualche ora nella natura, camminare nei boschi e magari tornare a casa con un bel raccolto da portare in tavola. Ma tra il bosco e la cucina c’è un passaggio semplice che può fare davvero la differenza: far controllare gratuitamente i funghi da un micologo dell’ASL.

Riconoscere una specie commestibile da una tossica, infatti, non è sempre semplice. In natura esistono specie molto simili tra loro e affidarsi all’esperienza personale o alle credenze popolari può essere pericoloso. La prova dell’aglio, l’argento che annerisce o la convinzione che un fungo mangiato dagli animali sia commestibile non hanno alcun fondamento scientifico: per sapere con certezza cosa può finire nel piatto serve il controllo di un professionista.

L’ASL VCO, attraverso il Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione e grazie alla convenzione con l’ASL Novara, mette a disposizione gratuitamente i propri micologi nelle sedi di Verbania, Omegna e Domodossola.

Nel 2025, 35 raccolti fermati prima di arrivare in tavola

A raccontare concretamente l’importanza del servizio sono i numeri. Nel 2025 i micologi hanno effettuato 136 controlli, individuando 18 campioni con esemplari tossici o non commestibili e 17 con specie commestibili ma alterate.

Sono quindi 35 i casi nei quali il controllo ha consentito di individuare funghi che non avrebbero dovuto essere consumati: un dato che dimostra quanto un gesto semplice e gratuito possa contribuire concretamente alla prevenzione delle intossicazioni.

Accanto ai controlli, il Servizio svolge attività di informazione ed educazione sanitaria rivolte alla popolazione e ai gruppi di interesse, per diffondere la conoscenza delle specie e promuovere comportamenti corretti durante la raccolta e il consumo.

Come racconta il signor Giovanni: «Sono un appassionato cercatore di funghi. Nel 2022 mi sono rivolto per la prima volta al Servizio di Micologia dell’ASL, un incontro che posso definire provvidenziale: durante il controllo del mio raccolto, gli esperti hanno individuato diversi esemplari non commestibili che avevo scambiato per specie buone, evitandomi un’intossicazione. Da quel giorno non vado mai a tavola senza aver prima fatto verificare i funghi che raccolgo e torno regolarmente a ogni stagione, continuando a trovare un punto di riferimento fondamentale, fatto di professionisti estremamente seri, preparati e sempre accoglienti. È un servizio pubblico prezioso che consiglio di cuore a tutti i cercatori, esperti e non».

Prima di mettere in pentola ciò che si è raccolto, quindi, basta un controllo: pochi minuti per continuare a godersi in sicurezza tutto il bello – e il buono – che i boschi del VCO possono offrire.

Il Direttore Generale dell’ASL VCO, Francesco Cattel, dichiara: «La ricerca dei funghi è una delle attività più affascinanti da vivere immersi nella natura: un passatempo divertente, rilassante e ricco di soddisfazioni, da condividere in famiglia o con gli amici. Per far sì che una piacevole giornata nei boschi si concluda nel migliore dei modi, è possibile passare dai nostri micologi. Invito tutti i cercatori a far controllare il proprio raccolto agli esperti nelle sedi territoriali dell’ASL VCO: è un servizio gratuito, rapido e prezioso, che permette di portare in tavola solo il meglio della natura, in totale sicurezza».

«La prevenzione è fatta anche di gesti semplici, capaci però di evitare conseguenze potenzialmente molto serie. Il lavoro dei micologi dell’ASL VCO ne è un bellissimo esempio: un servizio pubblico, gratuito e vicino ai cittadini che permette di vivere in sicurezza una passione profondamente legata al nostro territorio e ai suoi boschi. I dati dimostrano quanto questi controlli siano preziosi e rappresentano anche un’occasione per ricordare che, quando si parla di funghi, non bisogna affidarsi alle tradizioni o all’intuito, ma alla competenza dei professionisti. Ringrazio quindi i micologi e tutti gli operatori impegnati in questa importante attività di prevenzione e invito gli appassionati ad approfittare del servizio: un piccolo controllo può davvero fare una grande differenza», sottolinea Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte.

Dove far controllare i funghi

Verbania e Omegna

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 16, su appuntamento telefonico.

Verbania: Viale Sant’Anna 83 – tel. 0323 541441 / 0323 541467

Omegna: Dipartimento di Prevenzione, via IV Novembre – Crusinallo 294 – tel. 0323 868073 / 0323 868040

Domodossola

Il servizio è disponibile negli uffici SIAN di via Scapaccino 47 (terzo piano), con giornate ad accesso diretto alternate a periodi su appuntamento telefonico ai numeri 0324 491681 / 0324 491677.

Mese di agosto:

Dal 17/08 al 21/08 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677;

Dal 24/08 al 28/08 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì dalle 14;45 – 15;30



Mese di settembre:

Dal 31/08 al 04/09 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677;

Dal 07/09 al 11/09 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677;

Dal 14/09 al 18/09 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30

Dal 21/09 al 25/09 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30

Dal 28/09 al 02/10 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677.

Il mercoledì 16/09 e 23/09 lo sportello sarà chiuso.

Mese di ottobre:

Dal 05/10 al 09/10 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30

Dal 12/10 al 16/10 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30

Dal 19/10 al 23/10 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677;

Dal 26/10 al 30/10 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30



Mese di novembre:

Dal 02/11 al 06/11 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677;

Dal 09/11 al 13/11 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30

Dal 16/11 al 20/11 su appuntamento telefonico al numero 0324/491681 o 0324/491677;

Dal 23/11 al 27/11 con accesso diretto: Lunedì e mercoledì 08;45 – 09;30 Venerdì 14;45 – 15;30

Lunedì 30/11 accesso diretto 08;45 – 09;30

Si ricorda che in Regione Piemonte la raccolta dei funghi è regolata da apposita Legge. Per saperne di più:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/biodiversita-aree-naturali/conservazione-salvaguardia/guida-alla-raccolta-funghi-piemonte-normative-procedure