L’Italia della canoa velocità si accende sul Maty-ér Regatta Course di Szeged, in Ungheria, dove è è andata in scena la prima giornata di finali ai Campionati Europei di canoa velocità, paracanoa e SUP. Due le medaglie d’oro conquistate dalla spedizione azzurra: nel il K2 1000m con Samuele Burgo e Andrea Schera Fiamme Gialle) e nel C2 1000m grazie a Carlo Tacchini e Gabriele Casadei (Fiamme Oro).

A regalare la prima emozione azzurra è il K2 1000m di Samuele Burgo e Andrea Schera. Un titolo europeo frutto di una prova ben gestita tatticamente dall’equipaggio azzurro, abile a chiudere con un finale esplosivo e tagliare il traguardo con il tempo di 3:11.13 davanti all’Ungheria di Bence Vajda e Tamas Szabo (3:11.68) e alla Francia di Carre Cyrille e Hubert Etienne (3:13.48).

A distanza di pochi minuti l’Italia torna sul gradino più alto del podio con la medaglia d’oro del C2 1000m di Carlo Tacchini e Gabriele Casadei. La coppia azzurra, che tra meno di un mese affronterà i Giochi Olimpici di Parigi, già oro in coppa del mondo poche settimane fa, taglia il traguardo con il tempo di 3:29.37, imponendosi con più di due secondi di distacco sull’equipaggio tedesco di Adam Mortiz e Nico Pickert (3:31.63) e sul bronzo moldavo di Oleg Tarnovschi e Mihai Chihaia (3:31.82).

Sfiorano la medaglia Simone Bernocchi (CC Aniene) e Andrea Di Liberto (Fiamme Azzurre) nel K2 200m. Gli sprinter sono quarti al fotofinish in 32.04, a tre decimi di secondo dal bronzo. Titolo europeo al collo della Spagna con Iago Bebiano e Kevin Santos (31.58), abili ad imporsi su Polonia (31.89) e Ungheria (32.01).

Le altre finali odierne hanno visto il K1 1000m femminile di Agata Fantini terminare in nona posizione (4:09.42) e il C1 200m di Mattia Alfonsi chiudere in sesta posizione (39.71). Il K1 500m di Giacomo Cinti ha chiuso, invece, al terzo posto la finale B con il tempo di 1:39.57.

Programma gare

Sabato 15, mattinata dedicata alle finali: si parte con la paracanoa per poi proseguire con 200m, 500m e 1000m di velocità. Nel pomeriggio spazio agli eventi finali delle gare tecniche di SUP e delle gare di categoria inflatable.

Domenica 16 giugno, gran finale con le ultime cinque finali dedicate alla paracanoa, le restanti finali di canoa velocità dei 1000m, 500m e 200m e, nell’ultima parte di gare, le prove sulla distanza dei 5 chilometri.