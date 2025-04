Ippodromo di Vinovo – 30 aprile, il mese più intenso del nuovo millennio finisce di corsa: sono sette dalle 15:30

Nessuna pausa per l’Ippodromo di Vinovo che sta per mandare in archivio un mese di aprile super, inaugurato dalla fantastica domenica dedicata al GP Costa Azzurra e al doppio GP Città di Torino diventato da quest’anno Derby dei 4 anni – Anact Stakes +. Così, appena il tempo di archiviare le prove di domenica scorsa e i cancelli sono già pronti per riaprirsi.

Mercoledì 30 aprile è in programma una nuova riunione con 7 corse al via dalle 15:30

Spiccano in particolare due prove, la prima per cavalli di 5 anni e oltre e l’altra per i 3 anni. Nel Premio Legni Pregiati c’è da seguire Delinda Lubi, portacolori di Rino Ballone affidata a Santo Mollo, cavalLa dall’ottimo potenziale e che con il tempo ha saputo anche arginare la sua esuberanza. Ma scatta dall’esterno mentre numeri migliori avranno Estasi Di No con un ottimo 2, così come Alcarro Light ed Esterel Gi in una corsa con tanti soggetti di valore.

Nel Premio Mogano troveremo invece Giulia Italia, allieva di Lorenzo Baldi con in sulky sempre Andrea Farolfi, già vincitrice di una bella corsa sulla pista torinese a metà marzo e quindi logica favorita della corsa. Meritano una citazione Geatriz e Green Fire Di No, ma attenzione anche al rientro di Grullo Clan.

Come sempre ci sarà spazio per gentleman e amazzoni, impegnati nel Premio Faggio. Peso del pronostico per Marco Castaldo e Celsius Mabel: in errore nella giravolta al rientro di recente a Bologna, con la macchina non dovrebbero avere problemi. Piacciono tra i partenti anche Dessi Dei Greppi, Cabalista e Singapore nonostante il numero in seconda fila. Occhio a Diamond Wise L anche se penalizzata da numero. Ingresso gratuito e libero per tutti come al solito. Come sempre attivo il ristorante e i bar all’interno dell’impianto.

Il trotto a Vinovo tornerà poi domenica 4 maggio quando sui maxischermi i tifosi potranno ammirare anche le batterie e la finale del Gran Premio Lotteria di Agnano