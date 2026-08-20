Festa degli Alpini a Cesana Torinese

Un fine settimana all’insegna della tradizione alpina quello in programma sabato 22 e domenica 23 agosto a Cesana Torinese, con la Festa degli Alpini che avrà il suo momento centrale alla Cappella degli Alpini in località Massarello.

La manifestazione prenderà il via sabato 22 agosto alle ore 15.30 con la sfilata lungo le vie di Cesana Torinese. Al termine, in piazza Vittorio Amedeo, è previsto il concerto della Fanfara ANA Valsusa, che accompagnerà l’apertura ufficiale del fine settimana alpino.

La giornata di domenica 23 agosto sarà dedicata soprattutto al ricordo e alla celebrazione. Alle 9.45 è fissato il ritrovo delle autorità e dei Gruppi ANA in piazza Vittorio Amedeo, dove si procederà alla deposizione della corona di alloro. Seguiranno la visita al Cimitero militare e al monumento ai Caduti Artiglieri dello Chaberton.

La sfilata proseguirà quindi verso la Cappella Madonna delle Nevi, in località Massarello, accompagnata dalla Fanfara ANA Valsusa. Alle 11 sono previsti i saluti delle autorità, mentre alle 11.15 sarà celebrata la Santa Messa, officiata da don Andrea Gallizio. Al termine della celebrazione sarà distribuito il tradizionale pane benedetto.

La festa proseguirà alle 12.30 con il pranzo alpino nella pineta, con un ricco menù, per lasciare poi spazio nel pomeriggio alla musica, ai canti e ai balli, in un clima di amicizia e convivialità.

Il sindaco di Cesana Torinese, Daniele Mazzoleni:

“La Festa degli Alpini rappresenta ogni anno un appuntamento particolarmente significativo per la nostra comunità perché unisce il piacere dello stare insieme al dovere di ricordare chi ci ha preceduto e quanti hanno sacrificato la propria vita per il nostro Paese. La cerimonia alla Cappella di Massarello, così come la visita al cimitero militare e al monumento dedicato agli artiglieri dello Chaberton, ci permettono di mantenere viva la memoria e di trasmetterla alle nuove generazioni. Allo stesso tempo, la festa è un momento di incontro, di amicizia e di condivisione, valori che appartengono profondamente alla storia degli Alpini e alla nostra comunità. Ringrazio gli organizzatori, i Gruppi ANA, la Fanfara ANA Valsusa e tutti coloro che contribuiscono alla riuscita di questa importante manifestazione”.