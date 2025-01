Sabato 22 febbraio le Frecce Tricolori effettueranno il sorvolo su Sestriere in occasione della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile in programma nel week end 21-22-23 febbraio sulla pista Kandahar Giovanni Alberto Agnelli di Sestriere.

È la prima volta che i velivoli MB339PAN del 313º Gruppo Addestramento Acrobatico “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare sorvolano le montagne olimpiche della Vialattea. Sarà una vera sorpresa per il pubblico presente a Sestriere che, oltre ad ammirare in pista le atlete impegnate nel Gigante valido per l’Audi FIS Ski World Cup, saranno con naso all’insù per il sorvolo della Pattuglia Acrobatica Nazionale. Il sorvolo sulla Kandahar di Sestriere è programmato per sabato 22 febbraio alle ore 10.30, prima dell’inizio del Gigante.

“Una bellissima notizia – spiega Gualtiero Brasso, Presidente del Comitato Organizzatore – siamo davvero felici del passaggio delle Frecce Tricolori in occasione della Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile. Uno spettacolo che sarà senza dubbio molto apprezzato dal pubblico presente il sabato a Sestriere che tornerà a casa con un bellissimo ricordo di una giornata davvero speciale”.

“Come Comune di Sestriere – ha affermato il Sindaco Gianni Poncet – siamo riusciti, grazie alla mediazione e alla disponibilità di istituzioni civili e militari, a portare le Frecce Tricolori a Sestriere sia per la Coppa del Mondo di Sci Femminile che per i 90 anni dalla nascita del Comune di Sestriere. Ringrazio tutti, in particolare l’Aeronautica Militare per aver accolto la nostra richiesta”.

“Siamo particolarmente felici di poter stendere il nostro tricolore per la prima volta su Sestriere in occasione di questa prestigiosa competizione sportiva” ha dichiarato il Ten. Col. Franco Paolo Marocco, comandante delle Frecce Tricolori. “Il 2025 per noi sarà un anno speciale, celebreremo la nostra 65° stagione acrobatica ed iniziarlo così ci rende assolutamente orgogliosi”.

Tre giorni di emozioni con l’Audi FIS Ski World Cup Sestriere con due prove di Gigante, il 21 e 22 febbraio e lo Slalom Speciale in programma domenica 23.

Comune di Sestriere