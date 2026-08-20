Martina Ronzi sceglie la Lilt Virtus Alessandria

Un altro innesto di categoria superiore per la Lilt Virtus Alessandria Pallavolo. Dopo Chiara Cazzulo, la Società alessandrina inserisce nel roster della Prima Divisione anche Martina Ronzi, centrale classe 2002 che, dopo un anno sabbatico, ha scelto di tornare in palestra e di farlo sposando il progetto pluriennale della Virtus.

Ronzi arriva alla Virtus con un percorso costruito interamente in categorie superiori. Dopo l’esordio in Serie D con il Gavi pallavolo, ha infatti maturato diverse stagioni in Serie C, vestendo le maglie di Alessandria Volley, Valenza Pallavolo e Novi Pallavolo.

Un’esperienza importante, accompagnata da qualità tecniche e atletiche che lo staff ha ritenuto particolarmente preziose per completare una squadra che farà della propria giovanissima età uno dei suoi tratti distintivi.

“L’arrivo di Martina dopo quello di Chiara Cazzulo, per noi ha un significato importante – commenta il Presidente Riccardo Romaniello – Parliamo di due giocatrici che negli ultimi anni hanno disputato stabilmente campionati di categoria superiore e che hanno accettato di ripartire dalla Prima Divisione scegliendo il nostro progetto. Per la Virtus è motivo di grande orgoglio e credo rappresenti anche un segnale della credibilità di quello che stiamo costruendo”

“Abbiamo costruito un roster con una età media inferiore ai 19 anni e proprio per questo avevamo bisogno di inserire giocatrici capaci di portare esperienza, qualità e abitudine a confrontarsi con livelli competitivi più alti. Martina e Chiara avranno un ruolo importante anche sotto questo aspetto: potranno essere un riferimento e un esempio per le ragazze provenienti dal nostro vivaio. Allo stesso tempo, però, la loro presenza deve rappresentare uno stimolo per le più giovani, che dovranno dimostrare ogni giorno di essere all’altezza e di meritarsi il proprio spazio. E’ il tipo di competizione interna che volevamo creare.”

Con l’arrivo di Ronzi prende così sempre più forma il roster della nuova Lilt Virtus Alessandria Pallavolo, costruito per unire il potenziale delle giovani alla esperienza di giocatrici abituate a vivere un percorso in categorie superiori.

Per Martina, dopo una stagione lontana dal campo, inizia una nuova sfida: tornare a giocare e scegliere la Virtus per ripartire.