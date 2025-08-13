Prende sempre più forma il roster della Prima Squadra BEA che sarà al via del prossimo campionato di Serie C Interregionale. A completare il pacchetto di senior a disposizione di coach Franz Conti, c’è il ritorno di un ragazzo cresciuto con l’arancione addosso, che dopo stagioni da protagonista in giro per lo stivale torna a casa: Danilo Tagliano sarà, di nuovo, un giocatore dei Leopardi!

Danilo Tagliano

Classe 2002, ala di 194 centimetri di altezza, grande fisicità e spiccate doti realizzative, lontano e vicino da canestro. Questo è l’identikit di Danilo, prodotto del Settore Giovanile BEA con cui è stato protagonista fino all’Under 15, dove è nel gruppo che per la prima volta porta Chieri nei campionati giovanili di Eccellenza ben figurando.

Da qui due stagioni a Moncalieri, una sponda PMS una sponda Campus Piemonte, in cui arriva un Titolo Regionale e una partecipazione alle Finali Nazionali. Nel 2019 l’arrivo ad Alba, dove muove i primi passi nei campionati senior inserito nel roster della Prima Squadra langarola in Serie B. A metà della seconda stagione nella capitale delle Langhe il trasferimento a Messina, sponda Fortitudo, dove giovanissimo è protagonista della cavalcata playoff dei bianco-verdi.

Stagione che vale ai messinesi la promozione in C Gold, in cui Danilo si conferma uno dei giovani più interessanti e pronti del campionato, chiudendo con oltre 11 punti di media. Una parentesi dall’altra parte dello stretto, a Lamezia Terme sempre in C Gold, per poi tornare nuovamente in maglia Fortitudo, questa volta in Serie B Interregionale. Una stagione in cui Danilo si consacra, chiusa sopra i 14 punti a partita, in un campionato di altissimo livello.

L’ultima stagione è in Lombardia, al Viadana Basket in Serie C Interregionale. Un’annata complicata dal punto di vista di squadra, chiusa con una salvezza ai playout, in cui Danilo è tra i trascinatori del gruppo.

Ora, il viaggio è finito: il ritorno a casa, al PalaGialdo, dove tutto è partito, per una stagione in cui sarà uno dei perni del gruppo a disposizione di coach Franz Conti per l’avventura chierese in Serie C Interregionale.

Il commento del General Manager Salvatore Morena

“Con Danilo, arricchiamo il roster con un atleta di grande valore per la categoria. Fa particolarmente piacere vedere tornare tra i Leopardi un ragazzo del nostro settore giovanile, che in questi anni ha girato l’Italia sviluppando importanti esperienze. Da suo ex coach, sono particolarmente felice di vederlo di nuovo parte del nostro Progetto. Sono certo che si integrerà al meglio e sarà un protagonista della stagione della nostra Prima Squadra”.

Le parole di Danilo Tagliano dopo il ritorno in maglia BEA:

Non posso che essere felice di tornare a casa, qui dove è partito il mio percorso. Non vedo l’ora di giocare di nuovo al PalaGialdo: sono sicuro che ci aspetta un’annata ricca di emozioni, che non vedo l’ora di vivere. Ci vediamo in campo!