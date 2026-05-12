Dopo un nuovo anno di formazione alla Scuola per Animatori Sportivi, i 9 Gruppi Animatori Gators, affiancati da una nutrita pattuglia di giovani Aiutanti, si sono trovati, domenica 10 maggio, per una riunione full immersion in cui decidere ed organizzare al meglio i Giochi e le attività Multisport, di cui saranno nuovamente responsabili al Summer Sport 2026.

Si è lavorato anche alla Formazione dello Staff con momenti dedicati all’approfondimento educativo ed organizzativo e giochi insieme per favorire la conoscenza ed aumentare la coesione e l’unità di gruppo.

Gli oltre 40 Animatori, Animatrici ed Aiutanti, con diversi livelli di competenza educativa, insieme allo Staff tecnico, hanno in serbo un sacco di sorprese per i sempre numerosissimi giovani partecipanti alle attività estive degli Alligatori.

Dal primo anno di Camp estivi, era il 2014, la filosofia degli Animatori biancoverdi è sempre stata chiara: non replicare mai attività già fatte, non solo da un anno all’altro, ma nemmeno da una settimana all’altra!

Gli Animatori Gators:

“Vogliamo offrire 7 settimane (quest’anno dal 15 giugno al 31 luglio al Palasport di Savigliano) ricche di novità ai bambini dall’Ultimo Anno di Scuola dell’Infanzia alla 4^ della Primaria, partecipanti. Certo sarebbe più facile riciclare sempre le stesse cose, perché rinnovarsi ad ogni edizione è un impegno notevole in termini di ricerca, di ideazione, di preparazione, di investimento nei materiali, ma non sarebbe serio e professionale.

E poi ci piacciono le sfide ed è anche più divertente per noi, oltre che arricchente in termini di esperienza sul campo e di competenza, che, così, accresciamo anno dopo anno. Inoltre, i bambini con noi non si annoiano mai: ogni settimana scoprono e provano tantissimi giochi e discipline sportive nuove, di cui, spesso, non hanno mai sentito parlare, imparano a mettersi in gioco, uscendo da ciò che conoscono ed a cui sono abituati e che, magari, dopo un po’, non li appassiona neanche più.”

Domenica è stato anche presentato il nuovo Sussidio Giochi e Multisport

Multimediale ed interattivo, è arricchito di filmati che accompagnano e spiegano ogni scheda tecnica delle attività, tutte all’insegna dell’inclusività totale, e conta quasi 300 tra Giochi e Multisport che, in parte costituiranno il variegato Programma di attività di Summer Sport 2026, in parte andranno a comporre quello di diversi anni a venire.

Queste proposte si affiancheranno all’immancabile Basket, alla divertente Atletica e Motoria, all’assistenza Compiti, ai momenti Creativi, alle giornate in Piscina ed alle Gite, queste ultime completamente gratuite, grazie al supporto triennale di Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Bando Estate Insieme, per un’estate all’insegna dello Sport e del divertimento no stop.