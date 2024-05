L’INFN al Salone Internazionale del Libro di Torino

Con il tema “Vita immaginaria”, da domani, 9 maggio, fino al 13 maggio, torna l’atteso evento internazionale dedicato al mondo dell’editoria, il Salone Internazionale del Libro di Torino, a cui anche quest’anno parteciperà l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, partner culturale del Salone.

Nella cornice del Lingotto Fiere, l’INFN sarà presente al Padiglione 2 con lo stand L17 dove ricercatori e ricercatrici presenteranno le iniziative editoriali e alcuni progetti educa tivi e didattici dell’Istituto e racconteranno ai visitatori la fisica delle particelle con piccoli esperimenti e dimostrazioni.

In particolare, sarà presentato l’ultimo numero della rivista dell’INFN Asimmetrie sul tema “Materia”: quella che conosciamo e abbiamo imparato a descrivere nei suoi componenti fondamentali, le particelle elementari, ma anche quella la cui natura rimane ancora scono sciuta, ossia la materia oscura. Novità per le scuole sarà inoltre il calendario 2025 del progetto ScienzaPerTutti INFN, che quest’anno, tra le illustrazioni di Francesco Fidani e le biografie a cura della Redazione, attraversa i mesi raccontando di grandi scienziate e scienziati che hanno contribuito alla storia della fisica.

Completano la partecipazione dell’INFN al Salone del Libro altre due attività. Il Premio Asimov per l’editoria scientifica annuncerà l’attesissimo libro vincitore del Premio 2024 durante un evento il 9 maggio alle 13.15, in Sala Azzurra (Padiglione 3), organizzato dall’INFN insieme con la commissione scientifica del progetto e l’Associazione Librai Ita liani (ALI). All’evento saranno presenti le scuole e l’autore o l’autrice che quest’anno si aggiudicherà il Premio e interverranno alcuni rappresentanti della Commissione Scienti fica del progetto, Wanda Alberico, Anna Parisi e Francesco Vissani.

Nel nuovo Padiglione 4 per tutta la durata del Salone, sarà infine presente HEPscape,l’escape room sulla fisica delle particelle elementari, a cura della Sezione di Roma dell’INFN: sarà un’avventura nella fisica del Large Hadron Collider del CERN, per scoprire come funziona e che cosa cerca il più grande acceleratore di particelle al mondo.

INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare