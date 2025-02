Sconfitta all’Albonico nella decima giornata del campionato di Serie A Élite per l’Iveco CUS Torino Rugby femminile dei coach Alberto Carbone, Roberto Modonutto, Gianmarco Perrone e Lorenzo Tucconi per 14-62 contro il Villorba Rugby. Player of the match Alyssa D’Incà di Villorba.

Queste le parole di Alberto Carbone a fine gara: “siamo molto contenti della nostra prestazione, i complimenti vanno alle avversarie per il livello e per l’esempio che ci hanno dato, devono essere per noi di ispirazione, dobbiamo prendere esempio da campionesse d’Italia come loro. Abbiamo disputato un’ottima prestazione e mostrato il nostro gioco, il Villorba è infatti andato in difficoltà soprattutto nei primi 40 minuti. È comunque difficile mettere in difficoltà una squadra come questa. Sul lungo abbiamo patito i minutaggi e arriviamo da un periodo di parecchi infortuni ma questa prestazione è sicuramente un buon piano di partenza per le prossime tre settimane”.

Prossimo appuntamento domenica 23 febbraio: le universitarie saranno impegnate in trasferta al Bicocca Stadium contro il CUS Milano, kick off fissato alle 14.30.

Serie A Elite Femminile – X giornata

Iveco CUS Torino v Arredissima Villorba Rugby 14-62 (14-31)

Marcatori: p.t. 8’ m. Gurioli nt. (0-5); 14’ m. Salvatore tr. Pantaleoni (7-5); 17’ m. D’Incà nt. (7-10); m. 21’ D’Incà tr. Busana (7-17); 29’ m. D’Incà tr. Busana (7-24); 36’ m. Toeschi tr. Pantaleoni (14-24); 40’ m. Bragante tr. Busana (14-31); st. 44’ m. D’Incà nt. (14-36); 61’ m. Busana tr. Busana (14-43); 74’ m. Bonotto nt. (14-48); 78’ m. Barattin tr. Busana (14-55); 80’ m. Magatti tr. Busana (14-62)

IVECO CUS Torino: Sarasso; Di Luca (55’ Piovano), Pecci (61’ Piva), Luoni, Pantaleoni; Gronda (C), Toeschi (69’ Donà); Comazzi (56’ Parodi), Epifani (20’ De Robertis), Catulo; Ponzio, Maietti; Salvatore (55’ Dambros), Hu (62’ Citino), Reverso (43’ Zini). All. Alberto Carbone

Arredissima Villorba Rugby: Busana; Bonotto, D’Inca’ (C), Magatti, Cipolla (62’ Muzzo); Visman (62’ Barattin), Brugnerotto; Scandiuzzi, Gazzi (57’ Bonfiglio), Copat (68’ Stefanini); Bragante, Tiani (55’ Triolo); Simeon (64’ Pegorer), Gurioli (57’ Puppin), Costantini (55’ Stecca). All. Federico Maso

Arb: Andrea Costa (GE)

AA1: Filippo Barrafranca (AL) AA2: Valerio Ciaiolo (TO)

Cartellini:

Calciatori: Pantaleoni (2/2), Busana (6/10)

Note: giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni, spettatori 200 circaPunti conquistati in classifica: IVECO CUS Torino 0 – Villorba 5

Player of the Match: Alyssa D’Incà (Villorba)