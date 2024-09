Buon primo test per la Reale Mutua contro Oleggio Magic Basket

Torino, 31 agosto 2024 – Prima palla a due dell’anno, seppur precampionato, per la Reale Mutua Basket Torino di coach Matteo Boniciolli, che davanti a una buona cornice di pubblico (800 spettatori presenti al Pala Gianni Asti per assistere all’allenamento congiunto) si è aggiudicata tutti i quattro parziali contro Oleggio Magic Basket, formazione di Serie B Interregionale che include nel proprio roster tanti giovani promesse del vivaio dell’Olimpia Milano.

Le due squadre hanno deciso di azzerare i punteggi al termine di ogni quarto. I primi cinque in campo per coach Boniciolli sono Matteo Schina, Giovanni Severini, Kevion Taylor, Ife Ajayi e Max Ladurner. Per Oleggio, partono Casella, Lonati, Garavaglia, Suigo e Van Elswyk.

I primi minuti vedono la Reale Mutua alla ricerca di ritmo e confidenza con i propri giochi, trattandosi del primo appuntamento di precampionato. Dopo i primi cinque minuti sul 6-5, la scossa per i torinesi arriva dalla panchina con Landi e Montano. Torino inizia a trovare maggiore fluidità offensiva, facendo valere allo stesso tempo il maggiore tasso tecnico e fisico rispetto alla formazione ospite. Il primo parziale si chiude sul 24-12.

La seconda frazione si apre con Torino che cerca di alzare ulteriormente l’intensità su entrambi i lati del campo. Da una parte resta solida la fase difensiva gialloblù, mentre l’attacco – come naturale che sia, alla prima uscita prestagionale – non sempre raggiunge una fluidità ottimale. Gli uomini di coach Boniciolli riescono comunque ad armare le mani di Montano e Landi, che continuano a macinare punti. Il secondo quarto si chiude ancora con un gap in doppia cifra per Torino: 24-13.

È ormai evidente il divario tecnico e fisico tra le due squadre, con Torino che si impone su entrambe le metà campo, tenendo una solida difesa da una parte e trovando un ispirato Montano dall’altra. La terza frazione si chiude sul 20-6.

L’ultimo quarto è un’occasione per continuare ad applicare i concetti appresi in allenamento, mentre c’è anche spazio per Avino e Osatwna, con Montano e Ladurner che escono tra gli applausi del pubblico gialloblù. Buoni lampi di talento da parte di Kevion Taylor, con il quarto parziale che recita 22-14 per Torino.

Coach Boniciolli al termine dello scrimmage: “Un ringraziamento ai nostri avversari che sono venuti qui sapendo di avere un gap in termini di fisicità, ma che hanno combattuto fino alla fine. Ringrazio anche il pubblico perché a fine agosto, contro un avversario di B interregionale, avere 800 persone al palazzo è un buon segnale. La speranza è di far sì che queste persone domani convincano, grazie allo sforzo dei nostri giocatori, altre persone a venire a supportarci. Per quanto riguarda la pallacanestro, in queste due settimane abbiamo dato ai ragazzi un indirizzo, che oggi è stato seguito, con un’intensità tenuta per quasi 40 minuti grazie a una rotazione profonda, con dieci senior e due ragazzi che si sono meritati la convocazione. È chiaro che dobbiamo pulire tante cose, ma è chiaro che questo è stato un primo passo positivo. I ragazzi hanno dimostrato di sapere dove vogliamo andare, difendendo ad altissima intensità e condividendo il pallone in attacco. I punteggi nel precampionato non mi interessano, mi interessa vedere se la squadra segue l’indirizzo che abbiamo dato e da questo punto di vista sono soddisfatto.”

Reale Mutua Basket Torino – Oleggio Magic Basket 24-12; 24-13; 20-6; 22-14

Torino: Taylor 15, Seck 9, Ghirlanda, Schina 4, Gallo, Osatwna, Montano 21, Landi 15, Avino, Severini 8, Ajayi 8, Ladurner 10. Coach: Boniciolli. Assistenti: Iacozza, Tosarelli. Rimbalzi: Seck 14, Ajayi 10. Assist: Schina 6.

Oleggio: Casella 6, De Ros 7, Alberti, Toffanin 5, Ceccato 8, Lonati, Yuossef, Cortellino 2, Garavaglia 8, Kovachev 3, Grassi, Suigo 2, Van Elswyk 4.

