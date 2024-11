I Gators non sono solo una società sportiva, ma anche una realtà profondamente impegnata nel sociale, capace di portare avanti progetti di grande valore umano e comunitario. Tra questi, spicca il progetto europeo Streetball4Inclusion, che ha combinato sport, educazione e inclusione sociale attraverso il basket 3×3.

Dal 22 al 24 novembre 2024, a Valencia, si è svolto l’evento finale del progetto, che ha visto il coinvolgimento dei Gators insieme all’associazione sportiva Amik del Basket e alla scuola Colegio Santiago Apóstol. Durante i due anni di attività, il progetto ha promosso il 3×3 tra ragazzi e ragazze, coinvolgendo anche giovani in situazioni di difficoltà e creando spazi di crescita non solo sportiva, ma anche personale. Gli allenamenti sono stati progettati con l’obiettivo di sviluppare competenze organizzative e di leadership tra i giovani, rendendoli parte attiva delle attività.

Punti salienti del progetto sono stati due grandi tornei 3×3, il primo a Valencia nel novembre 2023 e il secondo a Savigliano nel giugno 2024. Questi eventi non solo hanno permesso ai partecipanti di competere e divertirsi, ma hanno anche favorito uno scambio culturale e sociale tra le comunità italiane e spagnole. Tre incontri principali (due a Valencia e uno a Savigliano) hanno ulteriormente rafforzato il legame tra sport, territorio e amministrazioni locali, dimostrando come il basket possa essere un veicolo di inclusione e solidarietà.

A chiusura dell’evento finale, il presidente dei Gators, Francesco Nasari, accompagnato nell’occasione del vicepresidente Daniele Scotta, ha devoluto divise sportive alle società di basket di Valencia, colpite dalla recente calamità naturale. Un gesto che ha sottolineato ancora una volta l’impegno dei Gators nel sostegno alle comunità in difficoltà.

Le dichiarazioni del presidente Nasari

“Il nostro obiettivo non è solo allenare atleti, ma costruire una comunità. Lo sport è un linguaggio universale, capace di abbattere barriere e creare ponti. Con questo piccolo gesto vogliamo mostrare vicinanza e dare un segnale di speranza a chi sta attraversando momenti difficili.”

Progetto Streetball4Inclusion

I Gators hanno dimostrato ancora una volta come il basket possa diventare un motore di cambiamento sociale, in Italia, in Spagna e in tutta Europa.