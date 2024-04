Valsusa Filmfest: evento cinematografico e culturale gratuito

Valsusa Filmfest 2024 è un Festival cinematografico e culturale di comunità sui temi della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale

21 eventi in 7 comuni della Valle di Susa e a Torino, con proiezioni delle opere selezionate per il concorso cinematografico, spettacoli teatrali, incontri letterari, proiezioni fuori concorso e tre eventi speciali: il 13 aprile con Peter Freestone, assistente personale di Freddie Mercury per 11 anni, il 4 maggio con un ricordo di Michela Murgia insieme a Maura Gancitano e Andrea Colamedici e il 14 maggio con la proiezione di “Lubo” presentato dal regista di Giorgio Diritti.

Il tiolo dell’edizione è “Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch’io? No, tu no”, citazione dalla celebre canzone di Enzo Jannacci, al quale è dedicato l’evento di apertura con la proiezione del docufilm “Enzo Jannacci – Vengo anch’io” di Giorgio Verdelli e lo spettacolo teatrale del 22 aprile di e con Paolo Rossi intitolato “Jannacceide”.

Tra gli altri ospiti principali del Valsusa Filmfest ci saranno Vauro Senese, il 14 aprile ospite per la consegna del Premio Bruno Carli al Collettivo di Fabbrica GKN di Campi Bisenzio, e Ettore Bassi che il 3 maggio sarà in scena con lo spettacolo teatrale “Il sindaco Pescatore”.