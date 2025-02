Il trotto torna in pista

Vinovo, la casa del trotto europeo. Basterebbe la storia del glorioso ippodromo torinese, dal quale prima o poi sono passati tutti i campioni e i driver che hanno scritto la storia, per dimostrarlo. Ma la storia ha sembra bisogno di essere aggiornata e di scrivere nuovi capitoli.

E il 2025 per HippoGroup Torinese si annuncia come l’anno della consacrazione ad altissimo livello. Il calendario proporrà in tutto 48 riunioni di trotto, le stesse dell’anno passato, con i cavalli in pista fino al 31 dicembre. Il via ufficiale mercoledì 19 febbraio con otto corse in programma, la più ricca dedicata ai cavalli da 5 anni in su sulla distanza del miglio. E il 26 febbraio, altre 8 corse con il programma chiuso dalla prima Tris Quarté Quintè dell’anno a Torino: sarà il Premio Riapertura, con cavalli anziani disposti sui nastri e sulla distanza del doppio km.

Da lì in poi emozioni e prestazioni andranno sempre in crescendo fino alla prima data clou della stagione. Domenica 6 aprile l’ippodromo di Vinovo ospiterà il Gran Premio Costa Azzurra, competizione storica per l’ippica continentale, con una piacevole novità. Su indicazione specifica del MASAF (Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste) nel 2025 la corsa entrerà a far parte del “UET ELITE CIRCUIT”, il calendario che riunisce in una unica classifica finale le più importanti corse al trotto europee a cominciare dal

Gran Prix d’Amerique di fine gennaio a Parigi, il Criterium de Vitesse a Nizza e l’Elitloppet a Stoccolma.

Una tappa di prestigio assoluto per l’Ippodromo di Vinovo che sarà arricchita anche dall’organizzazione dell’Assemblea Generale dell’Unione Europea del Trotto (il Board de l’U.E.T.) che sempre il MASAF ha affidato ad HippoGroup Torinese e quindi al nostro Ippodromo.

Arriveranno quindi a Torino tutti i presidenti delle Federazioni del Trotto europee che potranno ammirare anche le bellezze artistico culturali del nostro territorio. In pratica, mutuando il termine dalla politica internazionale, il “G7” del Trotto europeo. Ecco perché in quella occasione sono attesi ancora più spettatori internazionali, appassionati, proprietari di cavalli e giornalisti stranieri.

Sempre domenica 6 aprile si disputerà anche il Gran Premio Città di Torino che l’Associazione Nazionale Allevatori Cavalli Trotto (ANACT) ha deciso di promuovere al rango di Derby dei 4 Anni, la corsa più importante d’Italia per questi cavalli, sia per i maschi che per le femmine.

A giugno poi comincerà la lunga stagione estiva delle notturne che andrà avanti fino al 7 settembre. E in notturna quindi si correranno sabato 30 agosto il Gran Premio Marangoni, sia maschi che Filly, entrambe corse di Gruppo 1 in preparazione del Derby di metà ottobre. Ma non è finita, perché il calendario prevede moltissimi altrui appuntamenti, compreso il 7 dicembre altri due Gruppi 1, con il Gran Premio Allevatori – MASAF sia per i maschi che per le femmine. E come lo scorso anno, ci saranno corse di trotto anche il 31 dicembre, per concludere l’anno alla grande.