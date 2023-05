A Chieri torna “Di Freisa in Freisa”

Rinviata nel terzo fine settimana di maggio a causa delle situazione meteorologica critica, da venerdì 26 a domenica 28 a Chieri torna la manifestazione “Di Freisa in Freisa”, per celebrare uno dei vini simbolo del Piemonte.

La XIII edizione dell’evento rende omaggio al vino di Torino e della sua Collina e promuove le eccellenze gastronomiche e culturali di un territorio ricco di tesori attraverso degustazioni, abbinamenti enogastronomici, spettacoli e iniziative per un pubblico di ogni età. Una vetrina importante per il Freisa di Chieri, che nel 2023 festeggia 50 anni della DOC.

Tema principale dell’edizione 2023 Di Freisa in Freisa

E’ la sostenibilità in tutte le sue forme, vero e proprio fil rouge che lega le numerose iniziative in programma.

Da venerdì 26 a domenica 28 maggio la festa ha come teatro le strade e le piazze di Chieri, vestite con i colori e i profumi della natura grazie alla mostra florovivaistica curata da Sartorelli Vivai Valpasano, che porta la bellezza della primavera in città creando un vero e proprio giardino urbano.

Fulcro di “Di Freisa in Freisa” è come sempre l’area dedicata ai produttori, che propongono in degustazione le loro migliori etichette in un contesto elegante e completamente rinnovato.

La Freisa Lounge in piazza Cavour

Ospita masterclass, degustazioni, showcooking, incontri e approfondimenti dedicati al mondo del Freisa e più in generale del vino, con un occhio attento alla sostenibilità:

dal bere consapevole attraverso la mixology di qualità in un aperitivo musicale, agli abbinamenti gastronomici in collaborazione con i Maestri del Gusto di Torino;

dalla degustazione di diverse produzioni di Freisa con caratteristiche di sostenibilità insieme a Vincenzo Gerbi, alla verticale per conoscere l’associazione Albugnano 549 e i suoi vini fino a un approfondimento sui volti inediti del Freisa;

dalla scoperta delle Sbarbatelle, giovani produttrici di vino italiane che si sono unite in un’associazione per proporre il vino al femminile, a un incontro per celebrare i 50 anni della Doc Freisa di Chieri insieme a Gianpiero Gerbi.

L’appuntamento conclusivo di domenica 28 a partire dalle 18 è invece con le atlete della squadra di volley Reale Mutua Fenera Chieri 76, in un aperitivo all’insegna dello sport e delle bollicine.

Il programma completo della manifestazione e degli innumerevoli eventi collaterali è consultabile sul sito Internet www.comune.chieri.to.it